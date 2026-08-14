 De ce s-a spart geamul avionului Ryanair în care un pasager a fost aspirat afară. Anchetatorii au descoperit ce s-a întâmplat | adevarul.ro
search
Vineri, 14 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce s-a spart geamul avionului Ryanair în care un pasager a fost aspirat afară. Anchetatorii au descoperit ce s-a întâmplat

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Anchetatorii au stabilit ce a provocat aspirarea parțială a unui pasager prin geamul unui avion Ryanair. O pală a ventilatorului motorului s-a rupt la scurt timp după decolare, iar fragmentele desprinse au lovit și spart fereastra cabinei.

Geamul unui avion Ryanair s-a spart în timpul zborului/FOTO:X
Geamul unui avion Ryanair s-a spart în timpul zborului/FOTO:X

Avionul Ryanair efectua cursa de la Salonic la Memmingen, în Germania, când a întâmpinat probleme la scurt timp după decolare. Potrivit raportului preliminar al National Transportation Safety Board (NTSB) din Statele Unite, motorul numărul 2, aflat în partea dreaptă a aeronavei, a suferit o defecțiune prin desprinderea unei pale a ventilatorului.

Fragmentele rezultate în urma defecțiunii au lovit aeronava și au spart unul dintre geamurile cabinei. Pe scaunul de lângă fereastra afectată se afla cetățeanul sârb Ljubisa Karović. În urma spargerii geamului, capul și umărul său drept au fost aspirate parțial în exteriorul avionului. Bărbatul a fost grav rănit și a intrat în stare de șoc, potrivit BBC.

Soția sa, Svetlana Grković Maksimović, a povestit că ea și alți doi pasageri s-au prins de picioarele lui Karović și l-au ținut în avion timp de câteva minute, pentru a împiedica aspirarea sa completă în exterior.

„Am reacționat imediat și l-am apucat de picioare. M-am gândit doar atât: «Dacă murim, murim împreună». A fost îngrozitor”, a declarat femeia pentru publicația sârbă Nova.

Un însoțitor de zbor a relatat, de asemenea, că a observat un pasager care avea nevoie de ajutor după ce devenise „parțial blocat” în geamul deteriorat al cabinei. Întreaga fereastră dispăruse.

Piloții au primit o alertă privind vibrații puternice

Raportul NTSB descrie și momentele care au precedat incidentul.

În timpul urcării, echipajul a primit o alertă privind vibrații puternice ale motorului. Piloții au redus puterea acestuia și au efectuat o serie de verificări. După ce vibrațiile au încetat, echipajul a continuat urcarea, folosind pilotul automat.

Situația s-a agravat, însă, ulterior. Vibrațiile motorului au început din nou să crească, iar piloții au auzit o bubuitură puternică.

Echipajul a declarat atunci o situație de urgență și a început coborârea, decizând să revină la aeroportul din Salonic.

Pasagerii au simțit vibrațiile și au văzut fum

Problemele nu au fost sesizate doar în cabina de pilotaj. Însoțitorii de zbor au declarat că au auzit și au simțit vibrațiile produse de motor. Aceștia au observat și o cantitate mică de fum, înainte ca măștile de oxigen să fie activate.

Însoțitorii de zbor au început apoi să gestioneze situația din cabină, iar unul dintre ei a observat că pasagerii cereau ajutor pentru bărbatul aflat în dreptul geamului distrus.

În ciuda incidentului, aeronava a reușit să revină la Aeroportul Internațional din Salonic, unde a aterizat fără alte probleme, potrivit raportului preliminar.

Un aspect important al anchetei este că motorul implicat în incident fusese supus unor inspecții cu ultrasunete în luna mai, cu aproximativ două luni înainte de zbor.

Potrivit NTSB, aceste verificări nu au indicat existența vreunei defecțiuni.

Ancheta trebuie să stabilească în continuare de ce s-a rupt pala ventilatorului și dacă existau semne care ar fi putut indica o problemă înaintea zborului.

Ryanair a invocat posibilitatea unui obiect străin

Directorul Ryanair, Michael O'Leary, sugerase anterior că defecțiunea ar fi putut fi provocată de ceea ce în industria aviatică este cunoscut drept „foreign object damage” (FOD), respectiv deteriorarea unui motor după ce un obiect străin pătrunde în acesta.

Deocamdată, însă, cauza exactă nu a fost stabilită definitiv. Raportul publicat de NTSB este unul preliminar, iar investigația continuă.

Aeronava implicată în incident era operată de Malta Air, companie subsidiară a Ryanair.

I

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șoferul care a ucis doi oameni la Brașov a fost reținut. Anunțul Poliției despre starea lui de sănătate în timpul accidentului
digi24.ro
image
Un angajat din Spania va primi despăgubiri de 21.000 de euro după ce a fost concediat pentru că a băut trei cafele
stirileprotv.ro
image
Explicația absolventului de la Marină Militară judecat pentru zoofilie. Acuzatul este fiul unei politiciene
gandul.ro
image
I-au ademenit, i-au drogat și i-au ucis! Cuplu de ROMÂNI, condamnat în Anglia
mediafax.ro
image
Secretul lui David Popovici: așa reușește să domine întreaga planetă. Imagini de sub apă, difuzate în premieră, de la antrenamentul în comun cu Pan Zhanle. Video
fanatik.ro
image
PSD, între fumigenele despre guvernare și butoiul cu pulbere pe care stă
libertatea.ro
image
Fiul lui Robert F. Kennedy Jr., căutat internațional de Rusia. A luptat în Ucraina și riscă 10 ani de închisoare
digi24.ro
image
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
gsp.ro
image
Prima reacție a lui David Popovici, după ce marele său rival s-a retras
digisport.ro
image
De ce vezi curieri nepalezi cu geci și mănuși la temperaturi de 40°C. Explicația este surprinzătoare
click.ro
image
Mărturia șoferului care a ucis doi pietoni la Brașov: „Mi-am pierdut cunoștința”. A refuzat internarea pentru că „nu merită tratat”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
A apus era Spaniei și a Dubaiului. Toată lumea vrea acum să se mute în această țară
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță: Ce documente trebuie să depună o categorie de români ca să iasă mai repede la pensie?
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
Patru cutremure în România în doar câteva zile. Ce înseamnă asta şi care este pericolul unui seism puternic
playtech.ro
image
„Trebuie să fim atenți! Sunt mercenari plătiți bine”. Avertisment pentru Craiova înainte de dubla cu Ararat Armenia
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
Tulburător! Cum a supraviețuit Lăcrămioara Perijoc două săptămâni cu o pâine și o margarină
digisport.ro
image
Unde și-a cazat Mihai Trăistariu fratele venit în vizită din Germania: „Azi am ieșit să luăm prânzul”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Valentina Pelinel și Cristi Borcea în Pipera. Casa este imensă, iar camerele sunt suficiente pentru toți cei 9 copii. Este mobilată doar cu obiecte scumpe / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 14 august. Zi cu ghinion pentru unele zodii! Cine trebuie să fie atent la bani, certuri și decizii importante
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
gsp.ro
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
INTERVIU | Cum transformi un start-up de 5.000 € într-un brand de lux. Marius Dan, antreprenor: „Primul showroom, un apartament din Vitan, București. Îl împărțeam cu o agenție imobiliară. Când a dat faliment, am preluat spațiul, adică livingul”
actualitate.net
image
Valentin Sanfira și-a deschis sufletul în fața fanilor săi: „M-a îngenuncheat viața”
click.ro
image
Cezar Ouatu, topit după fiica lui. Imagini adorabile cu Serena Maria: „Simți cum timpul se oprește”
click.ro
image
Chiriile din București, tot mai scumpe. Cât plătesc chiriașii în funcție de cartier
click.ro
Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe foto Profimedia jpg
„Știa să-și folosească limba...” Aventura de-o noapte a celor mai mari sex simboluri a dat foc Vechiului Hollywood
okmagazine.ro
Regele dansează, un film despre viața lui Ludovic XIV, Profimedia (2) jpg
Lucra cu întunericul ca să-l țină sub papuc pe Regele Soare! Ce făcea în dormitor amanta fără scrupule a lui Ludovic al XIV-lea
okmagazine.ro
roman shipwreck amphorae sicily 1 jpg
O navă romană veche de 2.100 de ani, descoperită cu sute de amfore pe fundul mării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cristina Spătar, siluetă de viespe în vacanța din Italia. Cât de bine s-a simțit vedeta în țara sufletului ei
image
Valentin Sanfira și-a deschis sufletul în fața fanilor săi: „M-a îngenuncheat viața”

OK! Magazine

image
„Știa să-și folosească limba...” Aventura de-o noapte a celor mai mari sex simboluri a dat foc Vechiului Hollywood