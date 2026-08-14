De ce s-a spart geamul avionului Ryanair în care un pasager a fost aspirat afară. Anchetatorii au descoperit ce s-a întâmplat

Anchetatorii au stabilit ce a provocat aspirarea parțială a unui pasager prin geamul unui avion Ryanair. O pală a ventilatorului motorului s-a rupt la scurt timp după decolare, iar fragmentele desprinse au lovit și spart fereastra cabinei.

Avionul Ryanair efectua cursa de la Salonic la Memmingen, în Germania, când a întâmpinat probleme la scurt timp după decolare. Potrivit raportului preliminar al National Transportation Safety Board (NTSB) din Statele Unite, motorul numărul 2, aflat în partea dreaptă a aeronavei, a suferit o defecțiune prin desprinderea unei pale a ventilatorului.

Fragmentele rezultate în urma defecțiunii au lovit aeronava și au spart unul dintre geamurile cabinei. Pe scaunul de lângă fereastra afectată se afla cetățeanul sârb Ljubisa Karović. În urma spargerii geamului, capul și umărul său drept au fost aspirate parțial în exteriorul avionului. Bărbatul a fost grav rănit și a intrat în stare de șoc, potrivit BBC.

Soția sa, Svetlana Grković Maksimović, a povestit că ea și alți doi pasageri s-au prins de picioarele lui Karović și l-au ținut în avion timp de câteva minute, pentru a împiedica aspirarea sa completă în exterior.

„Am reacționat imediat și l-am apucat de picioare. M-am gândit doar atât: «Dacă murim, murim împreună». A fost îngrozitor”, a declarat femeia pentru publicația sârbă Nova.

Un însoțitor de zbor a relatat, de asemenea, că a observat un pasager care avea nevoie de ajutor după ce devenise „parțial blocat” în geamul deteriorat al cabinei. Întreaga fereastră dispăruse.

Piloții au primit o alertă privind vibrații puternice

Raportul NTSB descrie și momentele care au precedat incidentul.

În timpul urcării, echipajul a primit o alertă privind vibrații puternice ale motorului. Piloții au redus puterea acestuia și au efectuat o serie de verificări. După ce vibrațiile au încetat, echipajul a continuat urcarea, folosind pilotul automat.

Situația s-a agravat, însă, ulterior. Vibrațiile motorului au început din nou să crească, iar piloții au auzit o bubuitură puternică.

Echipajul a declarat atunci o situație de urgență și a început coborârea, decizând să revină la aeroportul din Salonic.

Pasagerii au simțit vibrațiile și au văzut fum

Problemele nu au fost sesizate doar în cabina de pilotaj. Însoțitorii de zbor au declarat că au auzit și au simțit vibrațiile produse de motor. Aceștia au observat și o cantitate mică de fum, înainte ca măștile de oxigen să fie activate.

Însoțitorii de zbor au început apoi să gestioneze situația din cabină, iar unul dintre ei a observat că pasagerii cereau ajutor pentru bărbatul aflat în dreptul geamului distrus.

În ciuda incidentului, aeronava a reușit să revină la Aeroportul Internațional din Salonic, unde a aterizat fără alte probleme, potrivit raportului preliminar.

Un aspect important al anchetei este că motorul implicat în incident fusese supus unor inspecții cu ultrasunete în luna mai, cu aproximativ două luni înainte de zbor.

Potrivit NTSB, aceste verificări nu au indicat existența vreunei defecțiuni.

Ancheta trebuie să stabilească în continuare de ce s-a rupt pala ventilatorului și dacă existau semne care ar fi putut indica o problemă înaintea zborului.

Ryanair a invocat posibilitatea unui obiect străin

Directorul Ryanair, Michael O'Leary, sugerase anterior că defecțiunea ar fi putut fi provocată de ceea ce în industria aviatică este cunoscut drept „foreign object damage” (FOD), respectiv deteriorarea unui motor după ce un obiect străin pătrunde în acesta.

Deocamdată, însă, cauza exactă nu a fost stabilită definitiv. Raportul publicat de NTSB este unul preliminar, iar investigația continuă.

Aeronava implicată în incident era operată de Malta Air, companie subsidiară a Ryanair.

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