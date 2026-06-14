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Ludovic Orban îl atacă pe Nicușor Dan după desemnarea lui Veștea ca premier: „Își dă arama pe față. A bătut palma cu PSD”

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Fostul lider al PNL Ludovic Orban lansează un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, în urma deciziei de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Fostul premier acuză o abatere gravă de la regulile democratice și susține că gestul ar avea motivații politice.

Orban critică decizia lui Nicușor Dan. FOTO Inquam / George Călin
Orban critică decizia lui Nicușor Dan. FOTO Inquam / George Călin

Într-o intervenție la Digi24, Orban califică decizia drept „o încălcare grosolană a Constituției și a celor mai elementare reguli ale democrației”.

„Parte din complotul pus la cale cu PSD” 

Fostul lider liberal susține că desemnarea nu este rezultatul unor negocieri politice reale, ci parte a unui plan mai amplu.

În opinia sa, această mișcare ar demonstra că Nicușor Dan „a fost parte din complotul pus la cale cu PSD” și urmărește slăbirea Partidului Național Liberal.

Ludovic Orban consideră că situația actuală o repetă pe cea în care s-a aflat anterior Eugen Tomac, sugerând că și Adrian Veștea ar putea depinde de susținerea social-democraților. El afirmă că acesta se află „exact în situația lui Tomac” și vorbește despre ideea unui premier susținut indirect de PSD, în afara unei majorități politice clar asumate.

Fostul prim-ministru critică modul în care a fost făcută desemnarea, susținând că aceasta a avut loc fără respectarea procedurilor obișnuite.

Potrivit lui Orban, este „fără precedent” ca șeful statului să nominalizeze un politician fără ca acesta să fie susținut oficial de propriul partid.

„Nicușor își dă arama pe față”

Orban îl acuză pe Nicușor Dan și de o schimbare de atitudine față de liderii liberali, susținând că în trecut s-a sprijinit pe Ilie Bolojan, iar acum ar acționa împotriva acestuia și a PNL.

„Nicușor Dan s-a folosit de Bolojan în campanie, astăzi Nicușor își dă arama pe față că a bătut palma cu PSD pentru scindarea PNL, pentru ruperea unui partid politic, care s-a comportat corect și se poartă ca un inamic”, a spus Orban la Digi 24.

În ceea ce privește legalitatea deciziei, fostul lider liberal susține că ar exista două încălcări ale Constituției. El afirmă că desemnarea unui membru de partid fără sprijin politic ar fi prima problemă, iar lipsa unor noi consultări după retragerea lui Eugen Tomac ar reprezenta o a doua abatere.

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