Răsturnare de situație în cazul copilului din Brăila lovit de un obiect din cer: familia cere încadrare pentru vătămare intenționată

Familia copilului de 12 ani din Brăila, rănit de un obiect căzut din cer în timp ce se plimba cu trotineta, cere schimbarea încadrării juridice. Avocații susțin că, dacă se confirmă că obiectul era o dronă, fapta ar putea fi considerată vătămare corporală cu intenție.

Familia băiatului a depus o plângere penală și cere ca persoanele responsabile pentru rănirea copilului să fie identificate și trase la răspundere. De asemenea, familia solicită despăgubiri pentru prejudiciul suferit.

Potrivit documentului depus de avocați, minorul ar fi fost lovit de un fragment provenit de la o posibilă dronă, căzut de la înălțime. Proveniența obiectului nu este cunoscută în acest moment.

Apărătorii familiei susțin că încadrarea inițială a faptei, respectiv vătămare corporală din culpă, nu este suficientă în cazul în care ancheta va confirma ipoteza folosirii unei drone pentru a provoca rănirea copilului.

„Observăm că, dacă se reține că ar fi vorba despre o dronă, în mod valabil aceasta era folosită pentru a vătăma corporal sau a ucide pe cineva, deci faptul că ea s-a prăbușit peste copil nu schimbă intenția cu care ea a fost ridicată”, se arată în plângerea formulată de avocatul Adrian Cuculis.

Aceștia cer ca fapta să fie analizată prin prisma infracțiunii de vătămare corporală prevăzute de articolul 194 din Codul penal, susținând că trebuie stabilit dacă persoana care a operat drona a acționat deliberat sau a acceptat producerea unor leziuni.

În document se precizează că, în cazul în care autoritățile nu vor considera necesară schimbarea încadrării juridice, plângerea familiei este formulată și ca plângere prealabilă în raport cu prevederile privind vătămarea corporală din culpă.

Copilul de 12 ani a fost rănit în timp ce se plimba cu trotineta, iar în urma incidentului a fost internat mai multe zile în spital. Minorul le-a spus ulterior celor apropiați că nu își amintește momentul în care a fost lovit.

Avocații solicită, de asemenea, stabilirea în concret a vătămărilor suferite de membrii familiei și a despăgubirilor pentru care aceștia se constituie părți civile.

Anchetatorii urmează să stabilească proveniența obiectului care l-a lovit pe copil și circumstanțele în care acesta a ajuns să cadă în zona în care se afla minorul.