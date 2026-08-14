 Șoferul care a ucis doi turiști în centrul Brașovului a fost reținut. Ce au descoperit anchetatorii despre boala de care suferea | adevarul.ro
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Video Șoferul care a ucis doi turiști în centrul Brașovului a fost reținut. Ce au descoperit anchetatorii despre boala de care suferea

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Șoferul în vârstă de 50 de ani implicat în accidentul mortal produs, marți seară, în centrul Brașovului a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Doi pietoni au murit, iar un al treilea a fost grav rănit. Anchetatorii au descoperit că bărbatul știa că suferă de o afecțiune cronică și că aceasta îi putea provoca, în orice moment, convulsii și pierderea temporară a cunoștinței. Cu toate acestea, el și-a întrerupt tratamentul.

Șoferul a ajuns cu mașina pe trotuar. FOTO Newsbv Brasov
Șoferul a ajuns cu mașina pe trotuar. FOTO Newsbv Brasov

Potrivit anchetatorilor, una dintre ipotezele luate în calcul după producerea tragediei a fost aceea că bărbatul ar fi suferit o problemă medicală în timp ce se afla la volan. 

Probele strânse de anchetatori indică faptul că șoferul știa că suferă de o afecțiune cronică și urma un tratament pentru aceasta. Bărbatul ar fi întrerupt însă în mod conștient tratamentul, deși cunoștea riscul ca boala să se agraveze și să îi provoace convulsii și pierderea temporară a cunoștinței.

În cursul serii de ieri, conducătorul auto a fost citat la poliție și reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat sub acuzațiile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.

Tragedia s-a produs în 11 august, în jurul orei 20:46, pe o stradă din zona centrală a municipiului Brașov. Potrivit anchetatorilor, bărbatul conducea autoturismul când, la un moment dat, a pătruns pe trotuarul din partea dreaptă a sensului său de mers și i-a lovit pe cei trei pietoni.

„În fapt, s-a reţinut că, în data de 11 august, în jurul orei 20:46, un bărbat în vârstă de 50 de ani a condus un autoturism pe o stradă din zona centrală a municipiului Braşov, apoi a pătruns pe trotuarul din dreapta sensului său de mers, unde a surprins şi accidentat trei persoane de sex masculin”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

În urma impactului, doi dintre pietoni au murit. Este vorba despre un tânăr de 25 de ani din Piatra Neamț și un cetățean german în vârstă de 34 de ani.

Cea de-a treia victimă, un cetățean german de 31 de ani, a fost grav rănită și transportată la spital. Și șoferul a suferit leziuni în urma accidentului și a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Șoferul nu consumase alcool sau droguri

Anchetatorii au stabilit că, în momentul producerii accidentului, bărbatul nu se afla sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

În aceste condiții, investigația s-a concentrat și asupra posibilei probleme medicale care ar fi putut sta la originea accidentului. Șoferul a fost supus unei evaluări medicale de specialitate.

Potrivit probelor administrate până în prezent, acesta știa că suferă de o afecțiune cronică și că există riscul unor episoade care să îi afecteze starea de conștiență. Cu toate acestea, anchetatorii susțin că bărbatul a întrerupt tratamentul.

Polițiștii Biroului Rutier Brașov continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

„La nivelul acestei unități de parchet a fost înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, a transmis Larisa Cornaciu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

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