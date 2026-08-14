 Ziua Marinei 2026 la Constanța. Programul de 15 august: nave militare, avioane de luptă și un spectacol pe mare | adevarul.ro
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Ziua Marinei 2026 la Constanța. Programul de 15 august: nave militare, avioane de luptă și un spectacol pe mare

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Constanța va fi, pe 15 august 2026, punctul central al manifestărilor dedicate Zilei Marinei Române. Peste 3.500 de militari români și străini vor participa la ceremonia militară și la exercițiul naval întrunit și interinstituțional „Forțele Navale Române 26.10”.

Festivități de Ziua Marinei
Forțele Navale au pregătit o seie de evenimente de Ziua Marinei. Foto Florina Ilincea

În dispozitivul de pe mare vor fi peste 50 de nave și ambarcațiuni, iar programul va include aeronave militare, nave de luptă, exerciții antiaeriene și antisubmarin, intervenții pentru combaterea migrației ilegale și operațiuni de căutare și salvare. Seara se va încheia cu retragerea cu torțe și un spectacol de lasere și lumini.

Program de Ziua Marinei 2026 la Constanța

Manifestările de la Constanța vor începe pe 15 august, la ora 10:00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei și în raionul maritim din fața clădirii.

Peste 3.500 de militari români și străini vor participa la ceremonia militară și la exercițiul naval întrunit și interinstituțional „Forțele Navale Române 26.10”.

În cadrul activităților de pe mare și din zona costieră vor fi implicate, în total, peste 50 de nave și ambarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, două transportoare amfibii blindate și cinci piese de artilerie.

Forțele Navale Române vor participa cu 42 de nave și ambarcațiuni, un elicopter IAR 330 Puma Naval și două transportoare amfibii blindate.

Programul va începe cu tradiționala apariție a Zeului Neptun, care va traversa o „poartă de apă” realizată de două remorchere maritime. În același timp, pe faleză vor avea loc jocuri marinărești.

Ulterior, corveta „Contraamiral August Roman” – 261 va executa salutul de deschidere a exercițiului.

Ce nave și aeronave participă la Ziua Marinei

La ediția din 2026 vor participa, în premieră, corveta „Contraamiral August Roman” – 261 și vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, nave recent intrate în serviciul Forțelor Navale Române.

În dispozitivul maritim se vor afla, printre altele:

  • fregata „Mărășești” – 111;
  • fregata „Regele Ferdinand” – 221;
  • fregata „Regina Maria” – 222;
  • corveta 265 „Contraamiral Horia Macellariu”;
  • nava purtătoare de rachete 190 „Lăstunul”;
  • nava maritimă pentru scafandri „Grigore Antipa”;
  • vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”;
  • dragorul maritim 30 „Sublocotenent Alexandru Axente”.

La exercițiu vor participa și patru nave ale Gărzii de Coastă, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și o navă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Componenta aeriană națională va include trei elicoptere IAR 330 Puma, două aeronave F-16 Fighting Falcon și o aeronavă C-27J Spartan ale Forțelor Aeriene Române, un elicopter UH-60 Black Hawk al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și cinci avioane ale Aeroclubului României.

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Participarea internațională va fi asigurată de două nave ale Forțelor Navale ale Turciei – o fregată și o corvetă –, o navă a Gărzii de Coastă a Turciei și o navă a Gărzii de Coastă a Bulgariei.

În aer vor participa două avioane F-18 Hornet ale Forțelor Aeriene Spaniole, din cadrul Poliției Aeriene Întărite a NATO, precum și aeronava de patrulare maritimă Atlantique 2 a Marinei Militare Franceze.

Ce exerciții vor putea vedea spectatorii

„Forțele Navale Române 26.10” va cuprinde mai multe secvențe de instruire și intervenție.

Printre acestea se numără lupta antimină, respingerea unui atac al aviației inamice, căutarea și atacarea unui submarin inamic, respingerea unui desant maritim, combaterea migrației ilegale și operațiuni de căutare și salvare pe mare.

Exercițiul urmărește să evidențieze nivelul de interoperabilitate dintre structurile militare și instituțiile implicate în apărare, ordine publică și securitate națională, precum și cooperarea cu partenerii internaționali.

Ziua Marinei se încheie cu retragerea cu torțe și lasere

Manifestările de la Constanța vor continua și seara.

Începând cu ora 20:00, Muzica Militară a Forțelor Navale va susține un concert, urmat de retragerea cu torțe a marinarilor militari.

Traseul anunțat este Cazino – Piața Ovidiu – faleza din fața Comandamentului Flotei.

Ultimul moment al serii va fi un spectacol de lasere și lumini, programat în intervalul 21:30-22:00, de pe digul de nord al Portului Tomis. Spectacolul este organizat de Primăria Municipiului Constanța.

Evenimente de Ziua Marinei în București și în țară

Manifestările dedicate Zilei Marinei Române vor avea loc și în alte garnizoane ale Forțelor Navale.

La Mangalia, programul include exercițiul demonstrativ, parada ambarcațiunilor cu vele, jocuri și concursuri marinărești.

La Brăila, sunt programate exerciții navale, jocuri și concursuri marinărești.

La Galați, manifestările includ un exercițiu demonstrativ și o paradă navală.

La Tulcea, programul include un exercițiu demonstrativ și parada navală.

În București, Ziua Marinei este marcată printr-un ceremonial militar și religios și jocuri și concursuri marinărești.

Forțele Navale au organizat, în jurul datei de 15 august, manifestări dedicate Zilei Marinei și în alte localități, iar programul poate varia de la un an la altul. În ediția din 2025, de exemplu, evenimentele oficiale au fost organizate la Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. 

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Restricții pentru transportul public în Constanța

Cei care vor merge la manifestările de Ziua Marinei trebuie să țină cont și de modificările de transport.

Pe 15 august, autobuzele CT BUS vor circula după programul de weekend. În intervalul 05:45-15:00, linia 42 nu va ajunge în Portul Tomis, ci va întoarce la Cap Linie Poarta 1. Și linia City Tour va avea traseul deviat și nu va intra în port.

După-amiază, traseele urmează să revină la normal, după încheierea manifestărilor și decongestionarea zonei. 

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