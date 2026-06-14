Raluca Turcan reclamă o mutare neconstituțională a lui Nicușor Dan și acuză PSD că „a gândit un puci în PNL”

Fostul ministru liberal Raluca Turcan critică în termeni duri desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, acuzând atât lipsa de loialitate în interiorul PNL, cât și implicarea președintelui Nicușor Dan în viața internă a partidului.

Într-o postare publicată pe Facebook, Turcan ridică semne de întrebare cu privire la modul în care a fost făcută nominalizarea și la consecințele acesteia asupra încrederii electoratului.

„Votanții președintelui Nicușor Dan se întreabă astăzi dacă România Onestă se poate construi pornind de la trădări și lipsa de loialitate, premisele cu care pleacă la drum noul premier desemnat”.

„Au stat împreună și la masa avantajelor personale sau de grup”

Raluca Turcan susține că desemnarea lui Veștea reprezintă o abatere de la regulile interne ale partidului și pune sub semnul întrebării relațiile de loialitate din PNL.

„Faptul că PSD a gândit un puci în PNL poate fi înțeles până la un punct. Știam că în partid există oameni care au împărtășit aceleași preocupări, reflexe și interese cu #PSD. Au stat împreună și la masa avantajelor personale sau de grup. Dar ceea ce s-a întâmplat acum depășește orice așteptare.”

Turcan atrage atenția asupra faptului că Veștea, în calitate de prim-vicepreședinte al partidului, ar fi trebuit să discute în prealabil cu liderii PNL.

„Faptul că un prim-vicepreședinte al partidului acceptă o funcție fără o discuție cu președintele partidului spune multe despre caracter. Adrian Veștea a fost ales în Congres în echipa lui Ilie Bolojan. Loialitatea nu este un concept facultativ într-o echipă. Cum ar fi să ne construim viața în jurul unor asemenea coechipieri?”.

Acuzații la adresa președintelui

Raluca Turcan critică și implicarea președintelui în desemnarea premierului, considerând că aceasta ar depăși limitele constituționale.

„Mai grav este însă altceva. Când un președinte de țară, ales prin votul cetățenilor și beneficiind de încrederea unei părți importante a societății, intervine brutal în viața internă a unui partid care i-a fost partener și coechipier politic, intrăm într-o zonă cu evidente valențe neconstituționale”, a mai scris liberala

„Președintele poate fi jucător. Dar e vital să-și aleagă coechipierii corecți pentru a-și respecta mandatul”, a adăugat Turcan.

Avertisment privind consecințele politice și economice: „Este provocată o escaladare a conflictului politic”

Taluca Turcan avertizează că această decizie ar putea amplifica tensiunile politice și ar avea efecte asupra economiei.

„Nu văd ce lucru bun ar putea însemna pentru țară un gest politic aflat sub aceste coordonate. Este provocată o escaladare a conflictului politic, cu consecințe foarte greu de evaluat pentru economie și toate acestea se întâmplă pentru că regulile de baza ale colaborării politice au fost aruncate la coș”.

Totodată, fostul ministru liberal acuză PSD de responsabilitate pentru actuala criză și susține că soluția ar fi trebuit să vină din partea social-democraților.

„PSD a împins România spre un deficit de aproape 10% din PIB prin prăduirea bugetului de stat. PSD a prăbușit guvernul #Bolojan. Cel mai firesc lucru politic ar fi fost ca PSD sa fie chemat sa repare situația dificila in care a împins România și nu să se caute modalități neconstituționale de a sparge un partid parlamentar care și-a asumat să guverneze în mod responsabil”.

Reacția Ralucăi Turcan se adaugă valului de critici din interiorul PNL, după desemnarea lui Adrian Veștea, și reflectă adâncirea tensiunilor din interiorul partidului.