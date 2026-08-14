 Dronă prăbușită în Tulcea, lângă Luncavița. Aparatul nu a fost detectat de radare și a explodat, declanșând un incendiu | adevarul.ro
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Video Dronă prăbușită în Tulcea, lângă Luncavița. Aparatul nu a fost detectat de radare și a explodat, declanșând un incendiu

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Locuitorii municipiului Galați și din județul Tulcea au primit, vineri, un mesaj RO-Alert, prin care au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. MApN a precizat că o dronă s-a prăbușit în apropierea localității tulcene Luncavița, la aproximativ cinci kilometri de frontiera cu Ucraina.

 Dronă filmată deasupra localității Rachelu din Tulcea 

UPDATE 12.30 MApN: Dronă căzută în zona localității Luncavița, județul Tulcea

O dronă a fost semnalată, vineri, în apropierea localității Luncavița, județul Tulcea, iar potrivit ISU Delta, aceasta s-ar fi prăbușit în zona Cetățuia, în apropierea unei cariere. În urma prăbușirii s-a produs o explozie, urmată de un incendiu. Pompierii intervin la fața locului.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat la rândul său că drona a căzut într-o zonă împădurită, la aproximativ cinci kilometri de frontiera cu Ucraina. Din informațiile preliminare transmise de MApN, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

O echipă a MApN, cu un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT, va cerceta zona. Potrivit ministerului, drona nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar, întrucât aceasta a evoluat la o înălțime foarte mică.

Știre inițială

În mesaj, populația este sfătuită să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

În lipsa unui adăpost, oamenii sunt îndemnați să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori. Durata estimată a alertei este de 90 de minute, se mai arată în mesaj.

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Amintim că, în noaptea de 29 mai 2026, o dronă a explodat pe acoperișul unui bloc-turn din centrul municipiului Galați. Explozia a afectat un apartament, iar doi locatari, mamă și fiu, au fost răniți.

Ancheta privind drona rusească prăbușită peste un bloc din Galați arată că aparatul, un model Geran‑2, transporta cel puțin 30 kg de explozibil și făcea parte dintr-un grup de aproximativ 50 de drone lansate din Crimeea, într-un atac asupra infrastructurii portuare din sudul Ucrainei.

Potrivit datelor radar ale Armatei Române, drona s-a separat de formație în jurul orei 1:46, în apropiere de orașul ucrainean Reni, la circa 19 km est de acesta. Aparatul a continuat singur zborul, modificându-și traiectoria spre România.

La ora 1:52, drona a trecut granița prin zona localităților Grindu și I.C. Brătianu, zburând la aproximativ 600 m altitudine și cu o viteză de circa 100 km/h. În acel moment, Armata Română a ridicat două avioane F‑16 și un elicopter IAR‑330 Puma pentru monitorizare. Drona a dispărut de pe radare la ora 1:56, după ce a parcurs aproximativ 10 km în interiorul României. La scurt timp, au fost semnalate apeluri la 112 privind explozia din Galați.

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