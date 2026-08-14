Persoanele care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 și au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară pot beneficia de o majorare a punctajului de pensie. Prevederea este menținută de art. 143 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și face parte din dispozițiile tranzitorii ale noii legislații.

Este important de precizat că ceea ce este numit în mod obișnuit „pensia suplimentară” nu reprezintă, în prezent, o a doua pensie plătită separat. Contribuțiile achitate în vechiul sistem produc un efect asupra punctajului de pensie. Mai exact, pentru perioadele în care persoana a contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară, punctajele lunare sunt majorate cu procentele prevăzute de lege.

Aceste puncte suplimentare intră apoi în numărul total de puncte utilizat la stabilirea pensiei. Legea nr. 360/2023 prevede că pensia se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referință.

Cine poate beneficia de majorarea pentru „pensia suplimentară”

Articolul 143 din Legea nr. 360/2023 se referă la asigurații care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3% sau 5%. Pentru aceste contribuții, legea stabilește procente diferite de majorare a punctajului, în funcție de perioada în care a fost plătită contribuția.

Există și o categorie distinctă pentru persoanele care au contribuit cu 4%, pentru care legea prevede procente de majorare mai mari, dar numai pentru anumite perioade.

Prin urmare, nu este suficient să fie verificat doar faptul că o persoană a lucrat înainte de 2001. Pentru calcul trebuie identificată perioada în care s-a realizat contribuția și, în cazul contribuției de 4%, dacă aceasta se încadrează în intervalele speciale prevăzute de lege.

Legea nr. 360/2023 folosește, pentru ultima categorie, formularea „perioada de după 1 februarie 1999”, însă această prevedere trebuie raportată la perioadele istorice în care a existat Fondul pentru pensia suplimentară. În contextul sistemului public, limita relevantă pentru perioadele anterioare noului sistem este 31 martie 2001, deoarece de la 1 aprilie 2001 se aplică noul sistem public de pensii. Legea însăși tratează distinct perioadele anterioare și ulterioare datei de 1 aprilie 2001.

Așadar, pentru un pensionar care verifică vechile contribuții la Fondul pentru pensia suplimentară, perioada care trebuie analizată este cea de până la 31 martie 2001 inclusiv.

Ce procente se aplică pentru contribuțiile de 2%, 3% și 5%

Pentru persoanele care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3% sau 5%, art. 143 alin. (1) stabilește următoarele majorări ale punctajelor lunare:

16% pentru perioada 1 ianuarie 1967 - 31 decembrie 1972;

13% pentru perioada 1 ianuarie 1973 - 31 decembrie 1977;

14% pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 30 iunie 1986;

21% pentru perioada 1 iulie 1986 - 31 octombrie 1990;

15% pentru perioada 1 noiembrie 1990 - 31 martie 1991;

14% pentru perioada 1 aprilie 1991 - 31 martie 1992;

13% pentru perioada 1 aprilie 1992 - 31 decembrie 1998;

22% pentru perioada 1 ianuarie 1999 - 31 ianuarie 1999;

17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.

Procentele nu se aplică direct asupra cuantumului pensiei, ci asupra punctajelor lunare realizate în perioadele respective.

Exemplu simplu de calcul

Să presupunem că un pensionar a realizat într-o lună din anul 1988 un punctaj lunar de 1 punct.

Anul 1988 se află în intervalul 1 iulie 1986 - 31 octombrie 1990, pentru care legea prevede o majorare de 21%.

Calculul este:

1 punct × 21% = 0,21 puncte suplimentare

Punctajul aferent acelei luni devine:

1 + 0,21 = 1,21 puncte

Prin urmare, pentru luna respectivă, contribuția la Fondul pentru pensia suplimentară produce o creștere de 0,21 puncte.

Exemplu pentru un an întreg

Să presupunem că o persoană a realizat în anul 1988 un total de 12 puncte lunare, adică un punct în fiecare lună.

Pentru întregul an se aplică procentul de 21%.

Calculul este:

12 × 21% = 2,52 puncte suplimentare

Punctajul aferent perioadei devine:

12 + 2,52 = 14,52 puncte

În acest exemplu, contribuția la Fondul pentru pensia suplimentară adaugă, pentru anul 1988, 2,52 puncte la punctaj.

Ce se întâmplă pentru perioada de după 1 februarie 1999

Pentru perioadele de după 1 februarie 1999, art. 143 prevede o majorare de 17%.

Dacă, de exemplu, un pensionar a realizat în această perioadă un total de 20 de puncte, calculul este:

20 × 17% = 3,40 puncte suplimentare

Punctajul rezultat după aplicarea majorării este:

20 + 3,40 = 23,40 puncte

Așadar, în acest exemplu, contribuția la Fondul pentru pensia suplimentară aduce 3,40 puncte în plus.

Cum se transformă punctele suplimentare în bani

În sistemul actual, cuantumul pensiei se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință.

În 2026, valoarea punctului de referință este menținută la 81 de lei, potrivit informațiilor oficiale publicate de Casa Națională de Pensii Publice.

Dacă, într-un exemplu simplificat, majorarea aferentă contribuției la pensia suplimentară produce 3,40 puncte suplimentare, calculul matematic este:

3,40 × 81 lei = 275,40 lei

În acest exemplu, cele 3,40 puncte suplimentare corespund unei diferențe de 275,40 lei la valoarea actuală a punctului de referință.

Este însă o simulare izolată a efectului punctelor suplimentare. Pensia efectivă este stabilită în funcție de numărul total de puncte din dosar și de toate regulile aplicabile calculului pensiei.

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Un exemplu cu mai multe perioade

Pentru a vedea mai clar cum funcționează mecanismul, putem lua cazul ipotetic al unei persoane care a realizat punctaje în mai multe dintre intervalele prevăzute de art. 143.

Presupunem că aceasta a realizat:

- 10 puncte în perioada 1973-1977;

- 15 puncte în perioada 1978-1986;

- 20 de puncte în perioada 1986-1990;

- 12 puncte în perioada 1992-1998;

- 10 puncte după 1 februarie 1999.

Calculul se face separat pentru fiecare perioadă.

Pentru perioada 1973-1977, majorarea este de 13%:

10 × 13% = 1,30 puncte

Pentru perioada 1978-1986, majorarea este de 14%:

15 × 14% = 2,10 puncte

Pentru perioada 1986-1990, majorarea este de 21%:

20 × 21% = 4,20 puncte

Pentru perioada 1992-1998, majorarea este de 13%:

12 × 13% = 1,56 puncte

Pentru perioada de după 1 februarie 1999, majorarea este de 17%:

10 × 17% = 1,70 puncte

În total, rezultă:

1,30 + 2,10 + 4,20 + 1,56 + 1,70 = 10,86 puncte suplimentare

La o valoare a punctului de referință de 81 de lei, efectul matematic al acestor puncte ar fi:

10,86 × 81 = 879,66 lei

În cazul acestui exemplu, majorarea rezultată din contribuțiile la Fondul pentru pensia suplimentară ar reprezenta 10,86 puncte, echivalentul matematic al unei diferențe de 879,66 lei la valoarea de 81 de lei a punctului de referință.

Cine a contribuit cu 4% beneficiază de alte procente

Legea tratează separat contribuțiile de 4%.

Potrivit art. 143 alin. (2), pentru persoanele care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară, majorarea punctajului se face astfel:

26% pentru perioada 1 iulie 1977 - 31 decembrie 1977;

28% pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 30 iunie 1986.

Exemplu de calcul pentru contribuția de 4%

Să presupunem că o persoană a realizat 6 puncte în perioada pentru care se aplică majorarea de 28%.

Calculul este:

6 × 28% = 1,68 puncte suplimentare

Punctajul aferent perioadei devine:

6 + 1,68 = 7,68 puncte

La valoarea de 81 de lei a punctului de referință, cele 1,68 puncte suplimentare ar avea, în exemplul matematic, o valoare de:

1,68 × 81 = 136,08 lei

Contribuția plătită nu este același lucru cu procentul de majorare

Aici apare una dintre cele mai importante diferențe care trebuie înțelese.

Dacă o persoană a contribuit cu 3% la Fondul pentru pensia suplimentară, acest lucru nu înseamnă că pensia sa este majorată cu 3%.

Procentul de 3% reprezintă contribuția plătită la acel fond. Majorarea punctajului este stabilită separat de lege și poate fi, în funcție de perioada în care a fost realizată contribuția, de 13%, 14%, 15%, 16%, 21%, 22% sau 17%.

Același principiu este valabil și pentru contribuțiile de 2% și 5%.

Ce trebuie să verifice pensionarii

Persoanele care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 și consideră că au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară pot verifica modul în care aceste perioade au fost valorificate în calculul pensiei.

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În primul rând, trebuie verificat dacă perioadele respective apar în evidențele de pensie și dacă punctajele lunare aferente au fost majorate potrivit procentului corespunzător.

De asemenea, este important să fie verificat dacă perioada lucrată se încadrează în intervalele prevăzute de art. 143 și dacă, în cazul contribuției de 4%, aceasta poate fi dovedită pentru perioadele speciale prevăzute de lege.

Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, Legea nr. 360/2023 prevede reguli speciale privind veniturile utilizate la calcularea punctajelor. Veniturile pot fi dovedite, în condițiile legii, prin adeverințe eliberate de angajatori, deținătorii legali de arhive sau operatorii economici autorizați.

„Pensia suplimentară” nu este o a doua pensie

Denumirea folosită în mod curent poate crea impresia că persoanele care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară primesc o indemnizație sau o pensie separată.

În realitate, mecanismul prevăzut de art. 143 este diferit. Contribuția istorică este recunoscută prin majorarea punctajului lunar realizat în perioadele respective.

Formula simplificată este:

punctaj lunar × procentul de majorare prevăzut de lege = punctaj suplimentar

Ulterior, punctajul suplimentar intră în numărul total de puncte utilizat la stabilirea pensiei.

În 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei.