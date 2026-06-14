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Tomac, reacție după depunerea mandatului: „Am fost deschis spre orice compromis. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor”

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După ce președintele Nicușor Dan l-a anunțat, duminică, 14 iunie, pe Adrian Veștea drept noul premier desemnat, Eugen Tomac și-a explicat retragerea, subliniind că nu a reușit să coaguleze sprijinul politic necesar pentru formarea unui Guvern.

Eugen Tomac și-a depus mandatul. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Eugen Tomac și-a depus mandatul. FOTO: Inquam Photos/George Călin

Tomac și-a exprimat regretul față de eșecul negocierilor.

Într-un mesaj public, acesta a mulțumit pentru încrederea primită și a subliniat că, pe parcursul celor zece zile de mandat, a încercat să ajungă la un compromis politic care să permită instalarea rapidă a unui executiv.

Vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Am plecat în urmă cu 10 zile la drum cu convingerea că pot convinge partidele democratice să-mi acorde încrederea. Am fost sincer, onest și deschis spre orice compromis rezonabil care să ofere rapid țării un Guvern. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor și regret acest lucru. Le mulțumesc celor care au acceptat să facă parte din lista de miniștri propusă. Regret că nu am putut convinge, dar am speranța că ceea ce urmează este ceea ce e bine pentru România. Îi urez mult succes premierului desemnat!”, a spus Eugen Tomac.

Declarația vine în contextul crizei politice generate de imposibilitatea formării unei majorități parlamentare care să susțină noul Executiv.

După depunerea mandatului de către Tomac, președintele României a desemnat un nou candidat pentru funcția de prim-ministru, Adrian Veștea, în încercarea de a debloca situația politică.

Anterior, Eugen Tomac prezentase un program de guvernare în care reforma administrativ-teritorială era indicată drept prioritate majoră, însă documentul nu a ajuns să fie supus votului Parlamentului, din cauza lipsei susținerii politice suficiente.

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