 Vreme călduroasă în weekendul de Sfânta Maria. Temperaturile ajung la 35 de grade în unele regiuni | adevarul.ro
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Vreme călduroasă în weekendul de Sfânta Maria. Temperaturile ajung la 35 de grade în unele regiuni

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Meteorologii anunță un weekend călduros în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime care vor ajunge până la 34-35 de grade Celsius în unele regiuni.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), sâmbătă, 15 august, vremea va fi predominant frumoasă și călduroasă în vestul și nord-vestul teritoriului și pe arii restrânse în centru și sud.

De asemenea, temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, spre 5 grade, dar și mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral, până spre 19...20 de grade.

Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Dobrogea și în sudul Banatului (viteze în general de 35...40 km/h). Izolat vor fi condiții de ceață în depresiunile Carpaților Orientali.

În București, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă va fi de 13...16 grade.

Duminică, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în Câmpia de Vest local va deveni caniculară, cu disconfort termic în creștere. Cerul va fi variabil în zona de munte și în sud-est și mai mult senin în restul teritoriului.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi de la 25 de grade în sudul litoralului până la 35 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 7...9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile Crișanei.

Dimineața și noaptea, în zonele depresionare, izolat vor fi condiții de ceață.

În Capitală, vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade, iar cea minimă va fi de 14...16 grade.

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