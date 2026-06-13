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Eugen Tomac: pensiile ar putea fi indexate de la 1 ianuarie după o evaluare serioasă

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Eugen Tomac a vorbit, sâmbătă, despre propunerile formulate în programul de guvernare, care vorbește inclusiv despre indexarea pensiilor de la data de 1 ianuarie.

Eugen Tomac propune indexarea pensiilor FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Eugen Tomac propune indexarea pensiilor FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

„Absolut va fi corelată cu inflația”, a spus Tomac. „Dar după ce vom face o evaluare foarte serioasă să nu afecteze bugetul de stat”.

El a promis că în primele două luni de mandat va veni cu o propunere concretă pentru indexarea pensiilor.

Programul de guvernare propus de premierul desemnat Eugen Tomac prevede indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027, respectiv că se realizează o evaluare în primele 1-2 luni de mandat, cu cifră concretă pe baza spațiului bugetar disponibil.

Măsura vine în condițiile în care pensia medie lunară a fost de 2.934 de lei în trimestrul I 2026, în scădere cu 0,8% față de trimestrul precedent, în timp ce numărul mediu de pensionari a ajuns la 4,92 milioane de persoane, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În aceeași perioadă, indicele pensiei medii reale, calculat ca raport între indicele pensiei nominale nete și indicele prețurilor de consum, a fost de 97,3%.

De asemenea, printre măsurile pe termen scurt se numără o subvenție de 2.250 lei/lună pentru angajarea părinților cu trei sau mai mulți copii, operaționalizarea sistemului după achiziția hardware; relația stat-pensionar este modernizată; se reduc costurile logistice, precum și eliminarea CASS pentru mame.

În ceea ce privește legea salarizării, Tomac susține că „vrea să fie onest și direct”. El a precizat că a discutat de mai multe ori cu ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, afirmând că „legea, în forma actuală, nu poate merge în Parlament. E esențial să găsim o formulă de compromis astfel încât salariile să nu scadă. În această formă nu poate merge înainte. Vom discuta cu partidele în această vară dacă vom face schimbări”.

Întrebat ce va urma cu privire la salarizarea înalților funcționari, Eugen Tomac a menționat că acest lucru trebuie discutat și că ia în calcul înghețarea unor salarii.

Potrivit documentului, piața muncii și protecția socială pornesc de la un șomaj 6,1% (martie 2026), față de 3,1% în Polonia și Bulgaria; AROPE 27,4% — locul 3 în UE; 33,8% dintre copii în risc de sărăcie; salariu mediu net ~4.760 lei; 4,68 milioane de pensionari cu pensia medie de 2.783 lei — sub coșul minim de trai decent (3.807 lei); 2,9 milioane de pensii sub 3.000 lei. Cheltuielile de personal ale statului: 168,3 mld lei (8,2% din PIB) — contextul care face reforma salarizării inevitabilă. Surse: INS, Eurostat, CNPP, MF — iunie 2026.

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