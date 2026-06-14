Tudor Chirilă denunță „pesedizarea” lui Nicușor Dan: „Ați desăvârșit o mineriadă, Iliescu ar zâmbi”. Dan Teodorescu: „Mi-e silă”

Tudor Chirilă a criticat vehement decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea - liberal din tabăra lui Hubert Thuma - pentru funcția de prim-ministru. O reacție similară a avut și artistul Dan Teodorescu, care i-a transmis șefului statului că „Olimpiada Internațională de Matematică nu garantează caracterul”.

„Nicușor Dan, o să fiți aplaudat. Da’ nu de cei care v-au votat, ci de toți cei care cred că România e o vacă bună de muls. O să fiți aplaudat de combinatori, de șmecheri, de securiști și de grupuri de interese. O să fiți aplaudat de Lia, de PSD, de Predoiu și baronii peneliști, de toți cei care duc dorul epocii de glorie useliste sau poate chiar a epocii de aur Năstase-Hrebenciuc când se fura în absolută siguranță și România nu trebuia să dea socoteală nimănui că era suverană la furat”, a transmis Tudor Chirilă, într-o postare pe Facebook.

Artistul face legătura între această decizie și evoluțiile recente din sistemul judiciar, sugerând că acestea fac parte din același tip de acțiune politică.

„Astăzi ați desăvârșit mineriada începută acum câteva zile de Lia și CSM-ul ei. Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou precum Kermit”, a scris Chirilă.

„Toate astea s-au întâmplat foarte repede: pesedizarea dumneavoastră, trădarea alegătorilor, trădarea magistraților onești...”

În aceeași postare, Tudor Chirilă acuză o schimbare rapidă de direcție a președintelui și avertizează asupra consecințelor în plan politic și social:

„Un lucru bun este că toate astea s-au întâmplat foarte repede: pesedizarea dumneavoastră, trădarea alegătorilor, trădarea magistraților onești, tăcerea în fața atacurilor asupra presei sau asupra societății civile, jocurile de culise fără legătură cu onestitatea atât de clamată în campanie, lipsa unei comunicări a intențiilor prezidențiale, iar astăzi încălcarea Constituției”.

„Partea cea mai rea, mai ironică și aia care provoacă un hohot de râs homeric este că pretindeți că toate mizeriile pe care le-ați întreprins, le-ați făcut în numele «interesului național» și pentru ca România să nu încapă pe mâinile extremiștilor, dar nu e brânci mai mare în direcția extremistă decât cel pe care îl dați acum democrației și bunului simț. Nu credeam că veți merge atât de departe în conservarea pesedismului încât să favorizați extremismul. Extremism care de altfel se trage din pesedism. Că asta a născut corupția în România. Extremism. Și asta încurajați dumneavoastră acum”, se mai arată în postare.

Artistul încheie mesajul cu o critică directă la adresa șefului statului: „Să vă ierte Dumnezeu. Cu noi va fi mult mai greu”.

Reacția lui Tudor Chirilă vine într-un context de tensiuni politice tot mai accentuate, după desemnarea noului premier și valul de critici generate de această decizie, și nu este singura din mediul artistic.

Dan Teodorescu: „Mi-e silă să fac acest efort, domnule Nicuşor Dan”

O reacție dură la adresa președintelui Nicușor Dan a avut și muzicianul Dan Teodorescu.

„Ce am învățat eu azi: 1. Că, aşa cum o floare nu garantează primăvara, nici Olimpiada Internațională de Matematică nu garantează caracterul. 2. Că până şi o acțiune simplă necesită un efort. Să înjuri, de exemplu, presupune activarea creierului pentru generarea unei idei, activarea plămânilor pentru asigurarea unui flux de aer corespunzător, activarea laringelui, a faringelui şi a cavității bucale pentru emiterea unor sunete articulate”, a scris Dan Teodorescu pe Facebook.

Artistul a adăugat:

„Şi mi-e silă să fac acest efort, domnule Nicuşor Dan”.