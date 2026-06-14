Câciu, după disputele generate de desemnarea lui Veștea ca premier: „Mă lasă rece lacrimile lăudătorilor lui Nea Ilie Sărăcie”

Deputatul PSD Adrian Câciu a reacționat în contextul tensiunilor politice declanșate de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Social-democratul subliniază că prioritatea este instalarea unui Executiv: „România are nevoie de un Guvern”.

Într-o postare pe Facebook, Câciu sugerează că reacțiile emoționale și conflictele din spațiul public ar trebui temperate.

„Calm! Politica nu este balet! Este dură! Dureroasă pentru cei care cred că sunt pe persoana fizică!”, a scris Adrian Câciu.

Social-democratul critică, totodată, atitudinile pe care le consideră excesive sau lipsite de responsabilitate în actualul context politic.

„Politica nu este despre supărări, obsesii, luat jucăriile și ferecat ușile! Politica este despre oameni sau nu este deloc!”, a transmis deputatul PSD.

Fostul ministru social-democrat susține că miza principală rămâne formarea unui guvern.

„România are nevoie de un guvern! Asta știm cu toții! Dar are nevoie de un guvern care să ia măsuri bune pentru români! Vom vedea care sunt propunerile din programul cu care vine premierul desemnat, care este echipa și care este majoritatea pe care o propune!”, a afirmat acesta.

Câciu a avut și o reacție critică la adresa unor voci politice care au criticat decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru formarea viitorului Guvern.

„Personal, mă lasă rece lacrimile propagandei si ale lăudatorilor lui Nea Ilie Sărăcie din alte partide! Daca aveau minte...politică...intuiau! Calm! Politica nu este balet! E dură! Dureroasă pentru unii! Dar ar trebui sa facă bine celor mulți! Asta e ceea ce conteaza: oamenii pe primul loc!”, a mai scris deputatul pe Facebook.

Nicuşor Dan a anunţat duminică dimineaţa că Eugen Tomac şi-a depus mandatul de premier desemnat şi îl propune în locul acestuia pe Adrian Veştea.

"Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea", a transmis şeful statului, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Cotroceni.