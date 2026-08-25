 Reacție PSD după punerea sub acuzare a Cristinei Trăilă: „Bolojan trebuie să aprindă lumina în propria cămară” | adevarul.ro
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Reacție PSD după punerea sub acuzare a Cristinei Trăilă: „Bolojan trebuie să aprindă lumina în propria cămară”

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PSD îi cere demisia secretarului general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, după ce aceasta a fost pusă sub acuzare de procurorii DNA într-un dosar privind trafic de influență. Social-democrații susțin că și numele fostului premier Ilie Bolojan este menționat în dosar și îi cer acestuia să își asume responsabilitatea politică.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu Foto: Facebook

Într-un comunicat transmis marți, PSD solicită „demisia imediată” a Cristinei Trăilă, despre care afirmă că este cercetată penal într-un dosar referitor la un presupus trafic de influență în favoarea omului de afaceri Fănel Bogoș.

„PSD solicită demisia imediată a actualului secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, după punerea sub acuzare de către procurorii DNA, în dosarul penal privind traficul de influență exercitat la premierul Ilie Bolojan, în favoarea omului de afaceri Fănel Bogoș”, se arată în comunicat.

Social-democrații îl vizează și pe Ilie Bolojan, susținând că numele acestuia apare în dosarul penal.

„Premierul demis Ilie Bolojan trebuie să aprindă lumina în propria cămară, având în vedere că numele său este implicat în acest dosar penal de mare corupție, care afectează grav imaginea Guvernului și a României”, transmite PSD.

Partidul susține că Trăilă a fost numită în funcția de secretar general adjunct al Guvernului printr-o decizie a lui Ilie Bolojan și afirmă că acesta ar trebui să răspundă politic pentru situația creată.

„Din punct de vedere politic, acesta răspunde în solidar pentru faptele de corupție ale subordonatei sale”, afirmă PSD, care mai susține că presupusul trafic de influență cercetat de procurori ar fi avut loc chiar în biroul de prim-ministru al lui Bolojan.

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