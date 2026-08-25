Secretarul general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, este urmărită penal de DNA în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogoș. Procurorii o acuză că ar fi sprijinit demersurile pentru schimbarea șefului DSVSA Vaslui, pe care afaceristul ar fi încercat să-l îndepărteze printr-o serie de intervenții și relații la nivel politic.

Secretarul general al Guvernului, Cristina Trăilă, audiată la DNA Foto: sursa: FB

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție-Serviciul Teritorial Iași au dispus marți, 25 august, continuarea urmăririi penale față de Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Potrivit DNA, în perioada 3-4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu de a-și exercita influența asupra președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Procurorii susțin că scopul acestor demersuri ar fi fost înlocuirea directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul Fănel Bogoș

„Suspecta Cristina Trăilă, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F.Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății”, a transmis DNA.

DNA precizează că suspectei Cristina Trăilă i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

Procurorii subliniază că efectuarea în continuare a urmăririi penale reprezintă o etapă a procesului penal, destinată administrării probatoriului, și nu echivalează cu stabilirea vinovăției.

„Activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, precizează DNA.

Fănel Bogos este un om de afaceri din Vaslui. Numele său a ajuns în centrul anchetei după ce, potrivit informațiilor din dosar, DSVSA Vaslui ar fi identificat mai multe nereguli la o fermă de găini.

Omul de afaceri Fănel Bogos Foto: FOTO: Facebook / Fănel Bogos



Anchetatorii susțin că Bogos ar fi apelat la persoane cu influență în mediul politic și administrativ pentru a obține schimbarea conducerii DSVSA Vaslui cu persoane favorabile intereselor sale. Printre întâlnirile pe care acesta le-a avut se numără și una cu prim-ministrul Ilie Bolojan, întâlnire facilitată de liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, care se află la rândul său sub control judiciar.

La acea dată, Ilie Bolojan a declarat pentru Digi24 că discuția cu Bogos a fost scurtă, de aproximativ 15 minute, și că „nu s-a întâmplat absolut nimic” în cadrul acesteia.

DNA mai arată că Bogos ar fi fost sprijinit în demersurile sale de foști generali și ofițeri ai serviciilor de informații. Printre numele indicate în anchetă se numără Nicolae Iana, general SIE în rezervă, fostul procuror militar DNA Vasile Doană și doi rezerviști ai SRI.

Cine este Cristina Trăilă

Cristina Trăilă este avocat și fost deputat PNL. La alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, aceasta nu a obținut un nou mandat de deputat de Vaslui.

La 28 aprilie 2025, Cristina Trăilă a fost numită în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie semnată de premierul de la acel moment, Marcel Ciolacu. Ea l-a înlocuit în funcție pe Mircea Abrudean, care a preluat ulterior funcția de președinte interimar al Senatului.

Postul de secretar general al Guvernului revenea PNL în cadrul înțelegerii de coaliție, în condițiile în care funcția de premier era ocupată de un reprezentant al PSD.

Cristina Trăilă a fost, de asemenea, în centrul unei controverse în perioada în care era parlamentar.

În 2024, o petiție online a cerut excluderea sa din Parlament, după apariția unor informații privind un presupus conflict de interese legat de activitatea sa