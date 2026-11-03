 Alice Weidel, atac la adresa românilor din Germania: „Profită de sistemul nostru de protecție socială” | adevarul.ro
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Alice Weidel, atac la adresa românilor din Germania: „Profită de sistemul nostru de protecție socială”

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Alice Weidel, lidera partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a lansat un atac la adresa românilor, pe care i-a acuzat că „profită” de sistemul de protecție socială al Germaniei.

Alice Weidel
Alice Weidel Foto: X @Alice_Weidel

„Alocații pentru copii, ajutoare sociale de bază, servicii medicale: Tot mai mulți migranți din România profită de sistemul nostru de protecție socială. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD putem schimba radical politica migrației!”, a spus aceasta, pe 28 octombrie.

Lidera extremei-drepte germane a distribuit un reportaj publicat de cotidianul conservator Die Welt, care prezintă modul în care pot fi exploatate prevederile legislației europene privind protecția socială

Reportajul jurnalistei Jana Gareis analizează efectele migrației românilor în orașe germane precum Magdeburg, Halle și Hagen, dar și problemele întâmpinate de administrațiile locale și de locuitorii din cartierele în care s-au stabilit aceștia.

Potrivit site-ului, localnicii din Magdeburg se plâng de zgomot, gunoaie și incidente violente, în timp ce spun că barierele lingvistice și lipsa de reacție a autorităților îngreunează rezolvarea problemelor.

Weidel a vorbit și despre scutul antirachetă de la Deveselu

Într-un interviu pentru The Economist, Alice Weidel a criticat cheltuielile Germaniei pentru sprijinirea Ucrainei, afirmând că țara a alocat peste 100 de miliarde de euro, dar și decizia NATO de a construi scutul de la Deveselu.

„Ceea ce încerc să spun este că există un istoric al extinderii NATO până la granițele Rusiei. Rusia a semnalat această problemă de mai multe ori.

Așadar, de ce nu a ascultat nimeni preocupările Rusiei atunci când au fost amplasate sisteme de rachete la granițe, în special în România, capabile să transporte încărcături nucleare, precum sistemul de rachete Aegis? Există un context istoric amplu”, a afirmat aceasta.

Lidera AfD a mai spus că principala greșeală din ultimii 20 de ani a fost ignorarea preocupărilor Rusiei privind securitatea sa și că, pentru a obține pacea în Ucraina, trebuie luate în considerare atât interesele de securitate ale Kievului, cât și cele ale Moscovei.

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