Rujeola revine în Spania. Creșterea cazurilor este legată de migranți nevaccinați din România și Maroc

Publicat:

Revenirea rujeolei în Spania este alimentată de cazuri importate din Maroc și România, pe fondul vaccinării insuficiente și al vulnerabilităților din sistemul imunizării, avertizează experții.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Ei au observat „puncte slabe” în ceea ce privește vaccinarea, legate de vârsta la care se administrează prima doză și de acoperirea vaccinală insuficientă, care nu ajunge la pragul de 95% necesar pentru imunitatea de grup, scrie presa spaniolă.

În Spania, acoperirea pentru prima doză este de 96,65%, însă pentru a doua doză scade la 91,75%, cu variații regionale care lasă anumite vulnerabilități. Un exemplu citat este focarul din Franța, unde numeroase cazuri au afectat persoane vaccinate conform schemei complete, dar care primiseră prima doză prea devreme, ceea ce a redus eficacitatea la 60–83%.

José Gómez Rial, purtător de cuvânt al Societății Spaniole de Imunologie, explică faptul că anticorpii materni neutralizează vaccinul la sugarii sub 12 luni.

Importul de cazuri din zone endemice

Această revenire a rujeolei în Europa și în Spania este atribuită în mare măsură imigrației necontrolate, care facilitează importul de cazuri din regiuni unde boala este endemică.

Surse din sănătate, inclusiv Ministerul Sănătății și Asociația Spaniolă de Pediatrie, subliniază că țări precum Marocul — cu peste 40.000 de cazuri și 150 de decese din 2023 — și România reprezintă principalele surse ale cazurilor importate.

Până în 2025, se estimează că până la 80% dintre cazurile importate în Spania vor proveni din Maroc, alimentate de migrații masive precum Operațiunea „Trecerea Strâmtorii”, dar și de comunitățile de imigranți din aceste țări.

Cazurile din Spania au crescut cu 43%

Experții Societății Spaniole de Boli Infecțioase afirmă că „principalul factor în creșterea cazurilor de rujeolă este migrația”. În Spania, numărul cazurilor a crescut cu 43% în primele luni din 2025 comparativ cu totalul anului 2024, cu focare în Andaluzia, Țara Bascilor și Catalonia, multe având legătură cu cazuri importate.

Imigrația masivă din regiuni cu rate scăzute de vaccinare agravează situația, permițând virusului să găsească grupuri vulnerabile, în ciuda unei acoperiri ridicate în rândul populației native.

Responsabilii din sănătate avertizează asupra unui „risc real de reintroducere” a bolii și întăresc controalele la frontieră, însă insistă că supravegherea trebuie intensificată în fața unei imigrații necontrolate care amenință progresele sanitare europene.

Europa

