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Lider PNL către colegii care îl contestă pe Veștea: „Când l-ați ales în conducerea partidului era bun, acum nu mai e?” /„Să discutăm ca un partid, nu ca o galerie”

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La câteva ore după ce nominalizarea lui Adrian Veștea a provocat un adevărat cutremur în PNL, Ciprian Pandea, membru al conducerii partidului, face un apel la decenţă, după ce le reaminteşte colegilor săi că actuala criză vine într-un context mai larg, pe baza deciziilor luate în cadrul partidului în ultimii ani.

Ciprian Pandrea face un apel la decenţă. FOTO: Facebook/Ciprian Pandrea
Ciprian Pandrea face un apel la decenţă. FOTO: Facebook/Ciprian Pandrea

Ciprian Pandea, deputat PNL de Călărași şi membru în Biroul Executiv (BEx), a publicat una dintre cele mai ample și mai argumentate luări de poziție de până acum.

Mesajul său, postat pe Facebook, nu este doar o pledoarie pentru Adrian Veștea, ci și o critică la adresa modului în care o parte dintre liberali au ales să poarte această dispută în spațiul public, reamintind întreaga succesiune a evenimentelor din ultimii ani care au dus la această situaţie de criză de acum.

După o analiză „la rece”, el explicăa de ce consideră că actuala dispută trebuie privită în contextul deciziilor luate de partid în ultimii doi ani.

„O postare lungă, însă necesară.

Dragi prieteni,

Ce trebuia să fie o duminică liniștită s-a transformat, de pe la 9:15, într-o bătălie surdă a postărilor. Înainte să îmi spun opinia, hai să ne reîmprospătăm puțin memoria.

* La sfârșitul lui 2024, Călin Georgescu câștigă turul 1 - dar alegerile se anulează înainte de turul 2. Mandatul lui Iohannis se prelungește, Ilie Bolojan ajunge la conducerea Senatului - votat, evident, și cu sprijin PSD, fiindcă scorul PNL nu permitea altfel. Iohannis demisionează, iar Bolojan devine președinte interimar, din 12.02 până pe 26.05.2025, când Nicușor Dan depune jurământul.

* În iunie suntem convocați la BPN-ul PNL și aflăm că România este într-o mare criză bugetară. Concluzia: intrăm la guvernare «fără niciun fel de condiții», din responsabilitate. Au fost 3-4 colegi care spuneau că era mai înțelept să rămânem în opoziție, dar suna prea bine ca, de pe locul 3, să prindem guvernul - ba chiar funcția de premier.

* Nicușor Dan îl desemnează premier pe Bolojan, omul cu profilul ideal: primar, președinte de CJ, președinte al Senatului, președinte interimar. Guvernul se instalează cu voturile PNL, PSD, USR, UDMR și ale minorităților. Urmează măsurile dure - necesare, să fim cinstiți: nu mai puteam cheltui la infinit mai mult decât produceam. Ne-am asumat creșteri de taxe și reforme, ca să nu intrăm în incapacitate de plată.

* Apoi vin tensiunile. Eram rugați, aproape la fiecare BPN, să nu ripostăm și să stăm liniștiți - deși oricum aflam de măsuri abia după ce erau luate. Pe 20 aprilie 2026, PSD votează intern retragerea sprijinului. Cere demisia președintelui PNL și, nefiind ascultat, depune moțiune. Pe 5 mai, guvernul Bolojan cade.

* Mă aștept ca un premier să aibă mereu mai multe informații decât noi. Deci n-a fost luat prin surprindere - și totuși nu înțeleg de ce nu s-a încercat aplanarea conflictului, cu responsabilitate, ca să nu aruncăm țara în criză.

* Ajungem în iunie. Nicușor Dan - brusc «nu mai e bun», fiindcă a lăsat conflictul să meargă mai departe - caută o ieșire și îl propune pe Eugen Tomac, cu o echipă de tehnocrați. PNL decide statutar că nu susține un guvern din care nu face parte și că nu guvernează alături de PSD. Logic, un coleg întreabă: și care e soluția noastră? Răspunsul a sunat cam așa - PSD și AUR au demis guvernul, ei să facă majoritate; sau să ne voteze pe noi într-un guvern PNL-USR-UDMR. Deci acum punem condiții - deși acum un an am intrat necondiționat. Și tot acum spunem că la 15% e imposibil să guvernăm singuri... procentul nu s-a schimbat între timp, doar că pare că ne-am dat seama cât e de comod în opoziție.

Iar azi dimineață lucrurile s-au schimbat din nou: Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL. De aici și «festivalul» de postări de astăzi”, le-a reamintit Ciprian Pandea colegilor săi cum s-a ajuns la situaţia de azi.

După acest „istoric”, deputatul enumeră „zece lucruri” pe care colegii săi ar trebui să le ia în considerare înainte de a se pronunța asupra nominalizării lui Adrian Veștea, pornind de la ideea că Adrian Veştea, fost ministru al Dezvoltării, este judecat cu „dublă măsură”, adică după alte criterii decât cele folosite până acum în partid.

Acum, despre postările zilei - zece lucruri

1. Când PNL se uita cu drag spre Cotroceni, fiindcă președinții noștri ajungeau premieri, iar unii dintre cei care azi îl înjură pe Nicușor Dan nu făceau un pas fără să-l consulte pe Iohannis - administrația prezidențială nu era dușmanul nr. 1 al PNL.

2. Mi-aș dori ca, atunci când spunem despre un OM că e bun, să o credem cu adevărat, nu doar ca să obținem ceva de la el. Colegii și actuala conducere spuneau că Adrian Veștea a fost un ministru foarte bun. Ar mai fi spus-o dacă știau că azi îl propune Nicușor Dan? Îl cunosc pe Adrian Veștea - a fost un ministru excepțional, și orice primar din Călărași a avut ocazia să rezolve cu el problemele administrative cât a condus Dezvoltarea. Dacă a fost un ministru excepțional, de ce n-ar fi și un premier la fel de bun?

3. Am auzit de multe ori că «festivalul democrației» ne-a făcut mult rău. Așa e - dar azi e altfel? Toți postează susțineri publice, deși corect ar fi să discutăm întâi în partid, mai ales că până la BPN e foarte puțin.

4. Dintr-odată, PSD e nasol. Stimați colegi, oare nu știam asta de când am început să guvernăm împreună? Oare un om cu experiența lui Bolojan nu o știa? Și dacă o știa, de ce am intrat la guvernare cu ei în 2025? De ce am candidat pe liste comune la europarlamentare? De ce pe liste comune în județe și în Capitală?

5. Poate că eu chiar știu cum face politică PSD. Tocmai de aceea cred că soluția nu e să ne luăm jucăriile și să plecăm acasă - acum, când am luat toate măsurile dure de redresare și inevitabil vor veni și vremuri mai bune. O puteam face în 2025, când nimeni nu ne-a obligat să intrăm la guvernare și să luăm noi măsurile pe care, corect, ar fi trebuit să le ia cei care au făcut din bugetul României un festin.

6. Știu, veți spune că PNL se rupe, că sunt pesediști vopsiți, că Nicușor e nasol acum. Dar de ce totul e numai la extreme? De ce nu putem discuta întâi în partid și abia apoi să refacem «festivalul democrației» pe Facebook?

7. România n-a fost niciodată despre o singură persoană, iar un partid nu s-a sprijinit niciodată pe un singur om. «Statul sunt eu» sau «Partidul sunt eu» n-au ce căuta în 2026. Îmi amintesc BPN-uri în care Bolojan spunea lucruri dure conducerii - și nimeni nu ieșea să-l jignească, fie că le convenea, fie că nu. Haideți să fim mai ponderați, pentru că nu PNL câștigă din declarațiile astea.

8. Nicușor Dan a fost ales și cu susținerea noastră, deci și a lui Bolojan. Dar să fim corecți până la capăt: ar fi ajuns Bolojan premier dacă nu-l desemna Nicușor Dan? Tot pe locul 3 eram și atunci, și acum.

9. Văd colegi care azi îl «răstignesc» pe Adrian Veștea. Păi când era secretar general interimar, numit de Bolojan, nu era același OM? Când a fost ales prim-vicepreședinte, nu l-am ales tot noi? Atunci ne lăudam cu performanțele lui - acum, brusc, nu mai e bun.

10. Indiferent de decizia din PNL de mâine, cred că România merită să iasă din această incertitudine. Iar faptul că omul propus de Nicușor Dan are un parcurs politic și administrativ de necontestat nu face decât să ajute PNL - pentru că vorbim despre o propunere de premier, nu despre schimbarea președintelui partidului, așa cum vor unii să mute discuția.

Mesajul se încheie cu un apel la decenţă înaintea ședinței decisive a conducerii PNL de luni, 15 iunie.

„Mâine avem ocazia să arătăm că PNL e un partid serios, care își rezolvă diferendele înăuntru, nu pe Facebook.

Atât vă cer: să discutăm ca un partid, nu ca o galerie”, şi-a încheiat Ciprian Pandea „lunga, dar necesara” postare.

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