 Nicoleta Pauliuc îl înfruntă pe Bolojan după ultimatumul dat liberalilor care au acționat partidul în judecată: „Amenințările dumneavoastră nu mă impresionează” | adevarul.ro
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Video Nicoleta Pauliuc îl înfruntă pe Bolojan după ultimatumul dat liberalilor care au acționat partidul în judecată: „Amenințările dumneavoastră nu mă impresionează”

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Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a lansat luni, 9 noiembrie, un atac dur la adresa președintelui partidului, Ilie Bolojan, după ce conducerea liberală le-a cerut celor care au contestat în instanță deciziile Congresului extraordinar din iunie să își retragă acțiunile în termen de 10 zile.

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Foto: FB Nicoleta Pauliuc

Într-un mesaj video publicat pe Facebook, Pauliuc a transmis că nu se consideră intimidată de avertismentul liderului liberal.

„Domnule Bolojan, trei mesaje vreau să vă transmit: unu, nu mă intimidați. Am avut în viață lupte mult mai grele decât o dispută cu un președinte de partid care, atunci când nu reuşeşte să convingă, încearcă să-şi impună autoritatea prin amenințări şi ultimatumuri. Am învins cancerul, aşa că va trebui să mă iertaţi dacă amenințările dumneavoastră nu mă impresionează”, a afirmat senatoarea liberală.

Pauliuc a criticat și ultimatumul dat de conducerea partidului parlamentarilor care au atacat în instanță deciziile PNL.

„Acum veniţi cu un ultimatum de 10 zile: ori ne retragem acţiunile din instanţă, ori ne daţi afară din grupurile parlamentare. Un astfel de gest nu e doar autoritar, e mărunt şi meschin”, a susținut Nicoleta Pauliuc.

Senatoarea a apărat dreptul membrilor partidului de a se adresa instanței, invocând prevederile constituționale privind accesul la justiție. Potrivit acesteia, contestarea unor decizii interne nu poate fi considerată o dovadă de lipsă de loialitate față de formațiunea politică.

„Loialitatea faţă de un partid nu poate însemna renunţarea la dreptul de a cere dreptate în instanţă. Dacă eu consider că o decizie încalcă legea sau statutul PNL, am dreptul să o contest. Judecătorii sunt cei care vor stabili cine are dreptate. Şi atunci vă întreb, domnule Bolojan: dacă sunteţi atât de convins că noi greşim, de ce insistaţi să ne retragem procesele? N-ar fi mai simplu să le câştigaţi?”, a transmis ea.

În mesajul său, Pauliuc a criticat și unele măsuri adoptate de actuala guvernare, evocând eliminarea plății primei zile de concediu medical, introducerea contribuției la sănătate pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și politicile fiscale care, în opinia sa, au afectat mediul de afaceri.

În final, senatoarea a acuzat conducerea liberală că riscă să îndepărteze partidul de valorile democratice.

„Dacă liberalismul a ajuns să însemne doar libertatea de a fi de acord cu şeful, atunci problema nu este că eu am uitat ce înseamnă să fii liberal, problema este că dumneavoastră aţi uitat şi riscaţi să duceţi PNL pe un drum în care libertatea de opinie este înlocuită cu obedienţa, iar dezbaterea cu ultimatumul”, a afirmat Nicoleta Pauliuc.

Reacția vine după ce Biroul Politic Național al PNL a decis duminică să le ofere un termen de 10 zile liberalilor care au contestat în instanță hotărârile partidului pentru a-și retrage acțiunile și pentru a-și clarifica poziția politică. Printre semnatarii acțiunilor în justiție se numără Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuţ Stroe, Adrian Veştea și Hubert Thuma.

Liberalul Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat luni, 9 noiembrie, că membrii PNL care contestă în instanță deciziile conducerii partidului se plasează, din punct de vedere politic, în afara formațiunii

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