Președintele PSD, Sorin Grindeanu, transmite, după respingerea Guvernului Mureșan în Parlament, că România are nevoie urgent de un Executiv cu puteri depline și susține că social-democrații sunt pregătiți să își asume guvernarea.

Liderul social-democrat a acuzat PNL și USR că au insistat asupra formării unui Guvern fără să aibă o majoritate parlamentară și a susținut că România a pierdut încă zece zile din cauza acestui demers.

„Știau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a atras atenția asupra presiunilor economice și a calendarului următoarelor luni, menționând că România trebuie să pregătească rectificarea bugetară și proiectul bugetului pentru 2027.

„Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României. Toți ochii sunt pe noi, suntem în prag de iarnă, avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a anunțat că PSD este pregătit să participe la construirea unei alternative la măsurile de austeritate și a făcut apel la toate forțele politice pentru susținerea unui program pe care îl consideră necesar pentru relansarea economiei. De asemenea, acesta și-a exprimat speranța că președintele Nicușor Dan va convoca rapid consultări cu partidele parlamentare.

„România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR”

Mesajul liderului PSD vine după ce Cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare pentru învestitură. A fost respins miercuri de Parlament, cu 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, în condițiile în care erau necesare 233 de voturi pentru învestitură.

„România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită! Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României”, a transmis Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a susținut că românii s-au săturat de mesaje politice fără soluții și a reafirmat disponibilitatea PSD de a propune o alternativă la actuala politică de austeritate.

„Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Știau de la început că nu pot forma o majoritate. (...) Românii s-au săturat de lozinci. PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de acum”, a mai spus Grindeanu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis miercuri, 30 septembrie, în Parlament, înaintea votului de învestitură a Guvernului Siegfried Mureșan, că social-democrații nu vor vota „acest Guvern Bolojan reșapat”.

Grindeanu a susținut în ultimele săptămâni că PSD este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru guvernare și că formațiunea este dispusă să își asume responsabilitatea guvernării.

După respingerea Guvernului Mureșan, următorul pas aparține președintelui Nicușor Dan. Șeful statului poate convoca partidele parlamentare la consultări și poate desemna un nou candidat pentru funcția de prim-ministru.