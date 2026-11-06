 Raluca Turcan îl critică pe Alin Tișe după anunțul candidaturii la șefia PNL: „Când a fost greu, nu i-am văzut înghesuindu-se” | adevarul.ro
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Alexandru Rogobete, la Interviurile Adevărul

Raluca Turcan îl critică pe Alin Tișe după anunțul candidaturii la șefia PNL: „Când a fost greu, nu i-am văzut înghesuindu-se”

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Deputatul PNL Raluca Turcan l-a criticat pe liberalul Alin Tișe, după ce acesta și-a anunțat candidatura la președinția partidului, acuzându-l pe el și pe alți colegi că nu s-au implicat în momentele dificile, dar contribuie acum la slăbirea formațiunii.

Raluca Turcan
Raluca Turcan Foto: Facebook

Turcan a afirmat că nu îi privește pe cei care contestă actuala conducere drept participanți la o competiție menită să îmbunătățească deciziile partidului, ci consideră că demersurile lor urmăresc slăbirea actualului leadership.

„Eu nu i-am văzut pe domnul Tișe, pe alți colegi, nu le dau nume, pentru că după, o să ne trezim iarăși cu drept la replică la replică. Sunt colegi care când a fost greu, când a fost de explicat măsuri, când a trebuit să căutăm soluții, nu i-am văzut înghesuindu-se, să explice în spațiul public lucrurile acestea. (...) Acum slăbesc partidul, deci dați-mi voie să nu privesc această competiție internă sau această permanentă dezbatere internă ca o dorință de a îmbunătăți decizia partidului, ci mai degrabă din partea lor pentru a slăbi actualul leadership al PNL”, a declarat Raluca Turcan într-un interviu acordat publicației Cotidianul.

Deputatul liberal a precizat că, în acest moment, nu a fost luată o decizie în partid privind organizarea unui nou congres pentru alegerea președintelui PNL.

„În momentul de față, Ilie Bolojan este președintele PNL. Noi am avut un Congres pentru a încerca să oferim o echipă de conducere care să susțină, cu toate motoarele pornite, direcția pe care o impune președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan. Acel Congres a fost anulat în instanță de către colegi care s-au delimitat de direcția pe care nu doream noi, cu toții, aproximativ 1.800 de delegați la acel Congres”, a afirmat Turcan.

Raluca Turcan îl acuză pe Nicușor Dan că a contribuit la divizarea PNL

Raluca Turcan l-a criticat și pe președintele Nicușor Dan, reproșându-i că nu a intervenit în sprijinul Guvernului Bolojan după ce acesta a fost înlăturat prin voturile PSD și AUR, dar a intervenit ulterior în procesul desemnării unui premier.

„Nu am văzut niciun semnal dat din partea președintelui Nicușor, dar în momentul în care PSD, alături de AUR, au dărâmat Guvernul Bolojan, niciun semnal, nici pe surse, nici fără surse, nici direct, nici indirect nu a fost dat”, a susținut deputatul PNL.

Aceasta a afirmat că desemnarea lui Adrian Veștea ar fi urmărit ruperea PNL și a susținut că președintele ar fi primit promisiuni privind refacerea colaborării dintre liberali și PSD.

„După aceea, a fost un moment clar împotriva Partidului Național Liberal, când președintele Nicușor Dan a desemnat un om din interiorul Partidului peste deciziile forurilor de conducere, cu intenția de a rupe PNL-ul.

Pentru că i s-au vândut iluzii și cred că au fost oameni din Partidul Național Liberal, alături de PSD, împreună lucrând, care au promis o variantă de ieșire de după momentul dărâmării Guvernului Bolojan, printr-o refacere a colaborării PNL-PSD, dacă PNL se rupe și Partidul merge din nou în direcția spre PSD. Și desemnarea lui Adrian Veștea a fost exact în această direcție, de rupere a PNL-ului, probabil pe baza unor promisiuni PNL-isto-puciste-pesediste, că PNL-ul se va rupe”, a mai declarat Raluca Turcan.

Alin Tișe și-a anunțat candidatura la șefia PNL

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a anunțat miercuri, 4 noiembrie, candidatura la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la viitorul congres al formațiunii.

Liberalul a criticat direcția actuală a partidului și a susținut că PNL trebuie să își recapete identitatea și capacitatea de a reprezenta electoratul de dreapta, fără să depindă de alte formațiuni politice.

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