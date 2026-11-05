Ruptură în PNL Cluj: Emil Boc se delimitează de Alin Tișe, după ce a spus că vrea șefia partidului. Reacția președintelui CJ Cluj

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a reacționat după ce președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a anunțat candidatura la conducerea Partidului Național Liberal. Edilul s-a delimitat de mesajele publice ale colegului său de partid, afirmând că nu a susținut niciodată pozițiile exprimate de acesta.

Emil Boc îi dă o replică tăioasă lui Alin Tișe Foto: Inquam

Întrebat despre anunțul lui Alin Tișe de a candida la președinția PNL, Emil Boc a avut un răspuns direct. „Nu am fost și nu sunt un susținător al postărilor publice ale domnului Tișe”, a declarat primarul Clujului, potrivit presei locale.

Totuși, acesta a subliniat că statutul partidului îi permite oricărui membru să candideze pentru o funcție de conducere. „Orice membru al PNL are dreptul să candideze la orice funcție în partid, conform statutului”, a afirmat acesta.

Președintele Consiliului Județean Cluj i-a răspuns lui Emil Boc, lansând totodată un atac la adresa fostului premier Ilie Bolojan pe tema finanțării Spitalului de Copii.

„Când refuzi să finanțezi un Spital de Copii cum a făcut domnul Bolojan este o crimă. Pentru asta nu o să îl uit niciodată. Clujenii care îl susțin azi pe Bolojan să știe că omul acesta a refuzat să dea bani la un Spital de Copii al regiunii și dacă ar merge la urgență cu copilul lui și ar sta la coadă câteva ore ce ar spune? Restul este poveste…politică, dar tristă!”, a transmis Alin Tișe pentru Ziua de Cluj.

Alin Tișe vrea să schimbe direcția partidului

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a anunțat miercuri, 4 noiembrie, candidatura la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la viitorul Congres al formațiunii.

Liberalul susține că partidul se îndreaptă într-o direcție greșită și că este nevoie de o schimbare de strategie, prin revenirea la valorile dreptei și reducerea dependenței de alte formațiuni politice.

„Nu candidez pentru o funcție. Candidez pentru a reda PNL forța de a decide, de a construi și de a guverna”, a transmis Alin Tișe.

Liberalul a afirmat că își dorește un partid în care membrii să conteze, iar deciziile să fie luate împreună.

„Sunt un politician asumat, cu bune și cu rele, care a preferat întotdeauna să lase faptele să vorbească. Iar rezultatele se văd. Nu am candidat niciodată în cariera mea cu susținerea PSD și nici în alianță cu PSD sau cu un alt partid politic. Sunt avocat de profesie, cu studii temeinice, absolvite la timpul potrivit, dar și antreprenor și asociat în mediul privat. Cunosc atât responsabilitatea administrării publice, cât și realitățile mediului privat. (...) Cred că PNL trebuie să-și recapete identitatea, electoratul și forța de a reprezenta dreapta românească. Să țină cu națiunea noastră, cu țara și cu românii”, a transmis Tișe.