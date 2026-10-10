 Raluca Turcan îl acuză pe Nicușor Dan că mizează pe ruperea PNL pentru formarea unui guvern: „De ce nu s-a pus problema fracturării PSD?” | adevarul.ro
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Raluca Turcan îl acuză pe Nicușor Dan că mizează pe ruperea PNL pentru formarea unui guvern: „De ce nu s-a pus problema fracturării PSD?”

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Deputata PNL Raluca Turcan îl acuză pe președintele Nicușor Dan că, în desemnările făcute pentru funcția de premier, ar fi mizat pe divizarea Partidului Național Liberal pentru a obține susținerea necesară învestirii unui guvern. Parlamentara a susținut că nu s-a încercat în mod similar o scindare a PSD.

Raluca Turcan.
Raluca Turcan. Foto: Alexandru Dobre

„Oare de ce, în toate desemnările făcute din convingere — adică Veștea și Niculescu, căci în cazul lui Siegfried Mureșan s-a văzut de la o poștă că a lipsit voința reală —, președintele Nicușor Dan mizează doar pe ruperea PNL? Oare de ce, în tot tabloul desemnărilor și al guvernelor, nu s-a pus nicio secundă problema fracturării PSD?”, a scris deputata într-o postare pe Facebook.

Raluca Turcan l-a criticat și pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, despre care susține că ar urmări să formeze o majoritate guvernamentală alături de o parte a PNL apropiată social-democraților. Ea a afirmat că această strategie ar avea ca obiectiv îndepărtarea lui Ilie Bolojan și a liberalilor care se opun unei colaborări cu PSD.

„Sorin Grindeanu nu spune pe șleau ce vrea, de fapt: să guverneze cu partea PSD-izată din PNL, să-i aleagă el cu penseta pe cei de-ai lui din PNL și să se așeze la masă, cu principala preocupare sa-i înlăture pe Ilie Bolojan și pe cei care nu mai vor PSD în interiorul PNL! Și, sincer, nici nu vreau să mă gândesc ce presiuni se fac asupra lui Sorin Grindeanu sau asupra premierului desemnat pentru a se forma un guvern cu aripa PSD-istă din PNL!”, a susținut Turcan.

Grindeanu vrea o majoritate cu PNL și UDMR

Vineri, Sorin Grindeanu a transmis că PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și că partidul este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării.

În aceeași zi, Ilie Bolojan a afirmat că România are nevoie de un guvern funcțional, însă a explicat că refuzul PNL de a continua colaborarea cu PSD nu ține de orgolii sau calcule politice, ci de experiența ultimului an.

„PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina când blochează soluțiile necesare și pentru a-și proteja propriile interese, inclusiv prin utilizarea resurselor publice”, a scris Bolojan pe Facebook.

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