 Alin Tișe își anunță candidatura la șefia PNL. Președintele CJ Cluj vrea să schimbe direcția partidului: „Candidez pentru a reda PNL forța de a decide” | adevarul.ro
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Alin Tișe își anunță candidatura la șefia PNL. Președintele CJ Cluj vrea să schimbe direcția partidului: „Candidez pentru a reda PNL forța de a decide”

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Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a anunțat miercuri, 4 noiembrie, candidatura la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la viitorul Congres al formațiunii. Liberalul susține că partidul se îndreaptă într-o direcție greșită și că este nevoie de o schimbare de strategie, prin revenirea la valorile dreptei și reducerea dependenței de alte formațiuni politice.

Alin Tișe își anunță candidatura la șefia PNL.
Alin Tișe își anunță candidatura la șefia PNL. Foto: Facebook

Anunțul a fost făcut într-o postare publicată pe Facebook, în care Alin Tișe critică actuala direcție a PNL și afirmă că partidul trebuie să redea membrilor săi un rol important în luarea deciziilor.

„PNL se îndreaptă într-o direcție greșită. Și este momentul să oprim acest lucru!”, a scris președintele CJ Cluj.

Acesta susține că PNL nu aparține unui grup restrâns de lideri, ci membrilor și aleșilor locali care au contribuit la dezvoltarea formațiunii. Tișe consideră că deciziile partidului trebuie luate împreună, iar cei care câștigă alegeri trebuie să aibă un cuvânt important de spus.

Alin Tișe: „PNL, prin noi înșine! Fără dependență de USR, PSD sau de orice alt partid”

În mesajul său, liberalul amintește că este membru PNL de 25 de ani și că a câștigat cinci competiții electorale cu susținerea colegilor din organizația Cluj: patru mandate de președinte al Consiliului Județean și unul de senator.

Alin Tișe afirmă că nu a candidat niciodată cu susținerea PSD sau în alianță cu acest partid și pledează pentru un PNL care să-și recapete identitatea și capacitatea de a reprezenta electoratul de dreapta.

„Sunt un politician asumat, cu bune și cu rele, care a preferat întotdeauna să lase faptele să vorbească. Iar rezultatele se văd. Nu am candidat niciodată în cariera mea cu susținerea PSD și nici în alianță cu PSD sau cu un alt partid politic. Sunt avocat de profesie, cu studii temeinice, absolvite la timpul potrivit, dar și antreprenor și asociat în mediul privat. Cunosc atât responsabilitatea administrării publice, cât și realitățile mediului privat. (...) Cred că PNL trebuie să-și recapete identitatea, electoratul și forța de a reprezenta dreapta românească. Să țină cu națiunea noastră, cu țara și cu românii”, a transmis Tișe.

Printre obiectivele pe care le propune se numără organizarea alegerilor interne de la bază spre vârful partidului, susținerea proiectelor administrațiilor locale și implicarea tuturor liberalilor în deciziile politice, inclusiv a celor care nu îi împărtășesc opiniile.

„Pentru calea dreaptă. Pentru o direcție corectă. Pentru un PNL național, unit, puternic, credibil și cu frică de Dumnezeu! Nu candidez pentru o funcție. Candidez pentru a reda PNL forța de a decide, de a construi și de a guverna. Împreună vom câștiga, dragi liberali! Vă aștept alături de mine. Împreună putem reda Partidului Național Liberal viitorul pe care îl merită!”, a mai transmis acesta.

Un lider liberal cere un nou Congres al PNL: ar putea „lămuri definitiv apele” din partid

Liberalul Mircea Abrudean, președintele Senatului, consideră că organizarea unui nou Congres al PNL ar putea fi benefică pentru clarificarea disputelor interne din partid, în contextul în care mai multe voci din platforma conservatoare cer alegerea rapidă a unei noi conduceri și desemnarea unui contracandidat pentru Ilie Bolojan.

Întrebat despre solicitările liberalilor nemulțumiți, Abrudean a amintit că aceștia au avut ocazia să intre în competiție și la precedentul Congres, însă nu au propus un candidat alternativ, potrivit TVR Info.

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