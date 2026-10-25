 Raluca Turcan critică măsurile Guvernului Niculescu după violențele din școli: „Sunt dezamăgitoare” | adevarul.ro
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Raluca Turcan critică măsurile Guvernului Niculescu după violențele din școli: „Sunt dezamăgitoare”

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Deputatul PNL Raluca Turcan consideră insuficiente măsurile anunțate de Guvernul condus de Luca Niculescu pentru combaterea violenței în școli. Ea acuză lipsa unor termene clare, a responsabililor pentru implementare și a bugetelor necesare și susține că Executivul ar trebui să valorifice proiectele legislative deja depuse în Parlament.

Raluca Turcan
Foto: Alexandru Dobre

Într-o postare publicată duminică pe Facebook, Turcan a criticat decizia de a înființa un grup de lucru pentru gestionarea problemei, întrebând cine va asigura finanțarea măsurilor anunțate și cine va răspunde pentru aplicarea lor.

„Când vrei să îngropi o problemă, faci o comisie. Sau, în varianta Guvernului Niculescu, un grup de lucru. Îmi pare rău să spun asta, dar măsurile anunțate de Guvernul Niculescu după valul de violențe din școli sunt dezamăgitoare: nu au termene, nu au responsabili, nu au bugete alocate”, a scris deputata.

Printre soluțiile prezentate de Guvern se numără creșterea numărului de paznici și de consilieri psihologici în școli, precum și crearea unui mecanism de reacție rapidă la care să participe patru ministere. Turcan susține însă că aceste propuneri nu pot fi puse în practică fără precizarea surselor de finanțare și a instituțiilor responsabile.

„Mai mulți paznici, dar cine îi plătește? Școlile și primăriile, cu bugetele lor deja strânse?! Mai mulți consilieri psihologici, dar câți, de unde și din ce bani? Avem mare nevoie de mai mulți consilieri însă ești credibil când spui sursa de finanțare! Însă, nimeni nu spune nimic. Un mecanism de reacție rapidă cu patru ministere. Adică patru ministere și niciun responsabil...”, a afirmat deputata PNL.

Raluca Turcan a susținut că Guvernul nu a inclus în anunțul său mai multe măsuri prevăzute în proiecte legislative pe care le-a depus în Parlament împreună cu alți colegi.

Printre propuneri se numără asigurarea consilierii psihologice pentru elevii care se confruntă cu probleme emoționale sau manifestă comportamente de risc și introducerea monitorizării audio-video în școli.

Deputata susține, de asemenea, interzicerea utilizării telefoanelor mobile pe întreaga durată a programului școlar, inclusiv în pauze, cu păstrarea acestora în spații special amenajate.

Un alt set de măsuri vizează protejarea minorilor în mediul online. Turcan a menționat necesitatea limitării accesului copiilor la conținut nociv, precum violența, autovătămarea, pornografia și cruzimea, dar și interzicerea creării de conturi pe rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani fără acordul părinților.

Potrivit deputatei, proiectele au fost semnate de parlamentari din PNL, UDMR, USR și PSD și ar putea fi adoptate rapid dacă există voință politică.

„Aceste proiecte poartă semnăturile unor parlamentari de la PNL, UDMR, USR și PSD. Dacă există voință, le putem adopta chiar de mâine. Copiii noștri nu au nevoie de încă un grup de lucru. Au nevoie să luăm odată măsuri concrete pentru protecția lor”, a conchis Raluca Turcan.

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