PSD decide luni dacă susține Guvernul Mureșan. Grindeanu îl indică pe Fritz drept autorul replicii „România e problema ta”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că social-democrații vor analiza luni, în Biroul Permanent Național, dacă pot susține în Parlament un guvern condus de Siegfried Mureșan. Grindeanu a spus că, înaintea discuțiilor despre majorități parlamentare sau despre o eventuală rotativă, PSD vrea să vadă programul de guvernare.

Foto: GEORGE CALIN

Grindeanu a anunțat că PSD va lua o decizie după reuniunea conducerii partidului de luni.

„Am anunțat începând de ieri după-amiază, de când domnul președinte Nicușor Dan a făcut această nominalizare, care sunt pașii pe care îi vom urma. Am și convocat luni ședința Biroului Permanent Național, unde, împreună cu colegii mei, vom analiza absolut toate lucrurile, astfel încât, în mod transparent, să luăm decizia noastră”, a declarat liderul PSD.

Acesta a precizat că, în opinia sa, pentru ca PSD să voteze noul Guvern ar fi nevoie de argumente legate de programul pe care acesta îl propune.

„Aș dori să spun că, lăsând deoparte reacțiile colegilor mei, lăsând deoparte părerea mea personală, dar dacă ar fi să mă iau după reacțiile colegilor mei de până acum, ar trebui să existe argumente extrem de solide și nu pentru PSD, ci pentru români, astfel încât să votăm acest guvern”, a spus Grindeanu.

Grindeanu critică discuțiile despre rotativă

Președintele PSD a criticat faptul că discuțiile despre o eventuală rotativă guvernamentală au apărut înaintea prezentării unui program de guvernare.

„Din start s-a început prost. Am văzut azi o conferință de presă în care domnul Siegfried Mureșan ne spunea de cum începem, negociem, vorbim despre rotativă și așa mai departe. Pe noi ne interesează un program de guvernare bun pentru România, bun pentru români, care să schimbe direcția proastă în care România merge de un an și aproape un an și jumătate”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a enumerat printre problemele pe care le consideră importante scăderea puterii de cumpărare, nivelul inflației și evoluția investițiilor și consumului.

„Un management prost care a dus la scăderea puterii de cumpărare pentru români, care a dus la o viață mai proastă pentru români, care a dus la cea mai mare inflație din Europa, care a dus la scăderea investițiilor străine directe, care a dus la scăderi de cred că 10 sau 11 luni consecutive ale consumului în România”, a spus el.

Grindeanu a legat această poziție și de decizia PSD de a ieși de la guvernare în aprilie.

„Noi de aceea am hotărât să ieșim de la guvernare în aprilie, pentru că direcția în care mergea și merge România e una proastă. Pentru noi, startul ar fi să vedem un program de guvernare care își propune să schimbe această direcție proastă dată de Ilie Bolojan în ultimul an și ceva”, a declarat liderul social-democrat.

Grindeanu cere clarificări de la Fitch

În aceeași intervenție, Sorin Grindeanu a comentat și informațiile potrivit cărora România ar urma să intre în categoria „junk” în evaluările agenției Fitch. El a făcut o distincție între poziția oficială a agenției și declarațiile unui analist.

„Am văzut astăzi o știre care eu cred că face foarte mult rău României, și anume faptul că agenția Fitch ar fi anunțat că intrăm în junk”, a spus Grindeanu.

„Vă rog frumos, una este agenția Fitch, care în urmă cu o lună, cred că așa, o lună, a spus că își păstrează ratingul, și alta este un analist care a dat un interviu. Să știți că noi, PSD, vom solicita un punct de vedere oficial al agenției, dacă și-a schimbat în ultima lună punctul de vedere”, a adăugat acesta.

Grindeanu ia în calcul o comisie parlamentară privind programele SAFE

Președintele PSD a vorbit și despre programele SAFE și despre achizițiile și contractele realizate în cadrul acestora.

„Ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni de când PSD-ul a plecat la guvernare, și mă refer la programele SAFE. Și din acest punct de vedere, să știți că, de asemenea, analizez foarte serios să facem o comisie de anchetă în Parlament legată de achizițiile și de toate contractele SAFE”, a declarat Grindeanu.

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Programul PSD în 10 puncte, propus ca punct de plecare

Grindeanu a mai spus că PSD are deja un document elaborat la Sinaia, pe care l-a transmis celorlalte formațiuni politice și pe care îl consideră un posibil punct de plecare pentru negocieri.

„Noi am făcut la Sinaia, așa cum bine știți, am lansat un program în 10 puncte pe care l-am lansat și l-am trimis celorlalte partide politice. Eu cred că acel program ar putea fi un foarte bun punct de plecare”, a spus liderul PSD.

El a enumerat câteva dintre temele cuprinse în document: „Vorbim acolo despre reforma administrației, vorbim despre lucruri care țin de o altă modalitate de taxare, de fiscalizare în România, vorbim despre lucruri care pot fi dezbătute, dar până la urmă, astea sunt lucrurile mai importante pentru români decât rotativa și oferte de acest tip.”

Grindeanu atacă demersul PPE și Renew privind fondurile europene

Un alt subiect abordat de liderul PSD a fost demersul grupurilor PPE și Renew Europe de la Bruxelles în legătură cu legea integrității. În august, cele două grupuri au cerut Comisiei Europene să condiționeze plata unei tranșe de 770 de milioane de euro din PNRR de clarificarea unor probleme legate de modificările aduse legislației privind integritatea. Ulterior, Comisia Europeană a solicitat României clarificări privind legea.

Grindeanu a criticat demersul și a spus că, din punctul său de vedere, acesta reprezintă un argument important atunci când este evaluată candidatura lui Siegfried Mureșan.

„Pentru mine, ceea ce a făcut PPE, adică familiile politice europene din care fac parte PNL și USR, și anume această scrisoare prin care cereau retragerea sau neacordarea celor 770 de milioane de euro pentru România pentru acea lege a integrității care a fost declarată constituțională, care a parcurs tot parcursul legal în România, pentru mine acest lucru nu poate fi iertat”, a afirmat președintele PSD.

El a susținut că politicienii români nu ar trebui să recurgă la astfel de demersuri la Bruxelles și a criticat, în termeni personali, implicarea lui Mureșan și a lui Dominic Fritz în această chestiune.

„Faptul că tu te duci la Bruxelles și folosești poziția în a face rău României, România care tocmai a ieșit, și bine că a făcut acest lucru, în urmă cu doi sau trei ani, prin eforturi mari, a ieșit din acea monitorizare MCV (...), aceste lucruri pentru mine contează foarte mult”, a spus Grindeanu.

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De ce crede Grindeanu că Dominic Fritz este liderul care i-a spus lui Nicușor: „România e problema ta”

Sorin Grindeanu a fost întrebat și despre informația potrivit căreia i-ar fi spus lui Nicușor Dan „România este problema ta”, folosind persoana a doua singular. Liderul PSD a negat că i s-ar adresa astfel președintelui și a făcut o referire directă la Dominic Fritz, despre care a spus că este singurul politician din coaliție care obișnuia să vorbească la persoana a doua singular cu șeful statului.

„În primul rând, eu nu vorbesc la persoana a doua singular cu președintele României. Eu vorbesc la persoana a doua plural. Și asta e... sunt martori zeci de colegi. Singurul din coaliție, când aveam ședințe, care vorbea la persoana a doua singular cu președintele României și-și permitea acest lucru, era președintele... și este președintele USR. Restul toți, și eu, și Bolojan, și Barna, și Ciucu, și toți ceilalți, vorbim la persoana a doua plural. Așa că eu cred că răspunsul e simplu”, a declarat Grindeanu.

„România are nevoie de stabilitate, dar nu de orice guvern și de orice prim-ministru”

În final, liderul PSD a insistat că partidul său nu este interesat de o eventuală împărțire a mandatelor printr-o nouă rotație la guvernare, ci de programul executivului.

„România are nevoie de un guvern stabil. România are nevoie de stabilitate, dar nu de orice guvern și de orice prim-ministru. Și nu facem un guvern doar de dragul de a face un guvern sau de a veni să faceți trucuri din acestea politice: «vă propunem noi vouă, celor de la PSD, știți voi, stăm noi 6 luni, pe urmă veniți voi încă 6 luni». Pe noi nu ne interesează lucrul acesta”, a conchis președintele PSD.