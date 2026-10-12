 PSD, prins între electoratul AUR și statutul pro-european. Ce dezvăluie susținerea pentru suspendarea lui Nicușor Dan | adevarul.ro
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Analiză PSD, prins între electoratul AUR și statutul pro-european. Ce dezvăluie susținerea pentru suspendarea lui Nicușor Dan

Analize Adevărul
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Campania lui George Simion pentru suspendarea lui Nicușor Dan scoate la iveală atât apropierea unei părți a parlamentarilor PSD de agenda AUR, cât și dilema social-democraților în raport cu propriul electorat. Analistul politic George Jiglău explică de ce inițiativa liderului AUR face parte dintr-o strategie de imagine și cum încearcă PSD să recupereze votanții atrași de discursul naționalist fără să-și compromită profilul pro-european.

George Simion
George Simion a cerut suspendarea președintelui Nicușor Dan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

George Simion a lansat, pe 6 octombrie, o campanie de strângere de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan, inițiativă la care au aderat și unii parlamentari PSD. Demersul face parte din strategia de imagine a liderului AUR, care încearcă să se poziționeze drept principalul reprezentant al curentului antisistem, consideră George Jiglău, analist politic și cadru universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai. În același timp, inițiativa scoate la iveală dificultățile PSD de a recupera electoratul atras de discursul naționalist fără să-și compromită profilul pro-european.

Campania AUR, strategie de imagine

Potrivit lui George Jiglău, campania de strângere de semnături face parte dintr-o ofensivă de imagine a AUR și a lui George Simion, care mizează pe contestarea clasei politice și pe perspectiva alegerilor anticipate.

„Această campanie de strângere de semnături pentru demiterea președintelui face parte dintr-o ofensivă de imagine a AUR și, mai ales, a lui George Simion, care are impresia că, dacă îl contestă pe președinte și se plasează total în afara jocului partidelor, va avea de câștigat la următoarele alegeri, indiferent dacă ele vor fi la termen sau vor fi alegeri anticipate”, explică analistul.

În opinia sa, liderul AUR încearcă să-și consolideze poziția de principal contestatar al partidelor tradiționale, într-un context marcat de incertitudine politică și nemulțumiri sociale.

„El încearcă acum să strângă cât mai multe puncte în tolba electorală a AUR, încearcă să se poziționeze ca principalul candidat antisistem, cel care nu acceptă regulile jocului, cel care încearcă să se poziționeze ca țar al vechilor partide și joacă totul pe partea anticipatelor”, afirmă George Jiglău.

Analistul consideră însă că prelungirea crizei politice și lipsa unui acord între partide pot alimenta nemulțumirea publică, în condițiile în care măsurile de austeritate adoptate de guvernul Bolojan contribuie la creșterea tensiunilor sociale.

De ce au semnat unii parlamentari PSD pentru suspendarea președintelui

Aderarea unor parlamentari social-democrați la inițiativa AUR poate indica apropierea unei părți din PSD de discursul naționalist și populist, consideră George Jiglău. În același timp, gestul reflectă nemulțumirea partidului față de decizia președintelui de a desemna un premier care nu provine din zona de centru-stânga.

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„Ralierea unui număr de parlamentari PSD la campania de strângere de semnături probabil semnalizează anumite preferințe punctuale ale unor parlamentari care se simt mai apropiați de zona AUR. Nu este un secret că există o parte din PSD care se simte mai confortabil cu agenda naționalistă, populistă decât cu cea, între ghilimele, progresistă”, explică analistul.

Nemulțumirea social-democraților ar fi legată și de faptul că președintele nu l-a desemnat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcția de premier.

„E sigur că, în mod real, PSD este nemulțumit de alegerea președintelui de a merge pentru a patra oară pe numele unui candidat care nu vine din zona de centru-stânga. [...] Cred că au existat în mod real așteptări din partea PSD ca persoana desemnată să fie Sorin Grindeanu”, afirmă Jiglău.

În acest context, decizia președintelui ar putea fi interpretată de unii social-democrați drept o umilință politică, în condițiile în care PSD a venit cu propria propunere de premier, fără ca aceasta să fie acceptată.

„Unii o pot percepe chiar ca o umilință la adresa PSD, în condițiile în care ei au fost singurii care au venit cu o propunere de premier, să nu primească avizul președintelui”, adaugă analistul.

Dilema PSD: recuperarea electoratului atras de AUR

Una dintre problemele social-democraților este pierderea unei părți a electoratului tradițional, care s-a orientat către AUR și către alte formațiuni de extremă dreapta. Potrivit lui George Jiglău, există o legătură între bazinul electoral al PSD și cel al partidelor care promovează mesaje naționaliste și populiste.

„Dacă ne uităm la scorul PSD-ului de acum 10 ani, cel de astăzi, vedem că o bucată uriașă a electoratului care a votat PSD, de exemplu, în 2016, când era Dragnea la conducere cu o agendă, să spunem, suveranistă sau populistă, naționalistă, o bucată din acel electorat s-a mutat fie către AUR, fie către tot polul de extremă dreapta care există”, explică analistul.

În opinia sa, social-democrații încearcă să găsească o cale prin care să atragă înapoi acești alegători, fără să renunțe la profilul european pe care partidul a încercat să și-l consolideze în ultimii ani.

„Electoratul PSD și electoratul populist sunt două vase comunicante. Și cred că cei din PSD se gândesc foarte mult cum pot să îi atragă înapoi în partid pe acești oameni sau alături de partid. Deci, acolo este o problemă”, afirmă George Jiglău.

Totuși, apropierea de discursul AUR ar putea intra în contradicție cu eforturile PSD de a-și consolida statutul de partid european și de a rămâne un partener politic acceptat la nivel internațional.

„Dacă PSD și-ar dori, cu siguranță, ar atrage voturile celor din AUR. Pe de altă parte, PSD s-a străduit, ani de zile, pe vremea lui Ciolacu, să redevină un partid, să spunem, frecventabil după perioada Dragnea”, arată analistul.

Acesta amintește că PSD face parte din Partidul Socialiștilor Europeni, familie politică ale cărei poziționări sunt, în general, mai apropiate de zona progresistă decât de cea naționalist-populistă.

„PSD este chiar într-o situație destul de complicată și delicată”, conchide George Jiglău.

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