Guvernul vrea să comaseze comunele sub 1500 de locuitori, dar încă nu știe dacă va face cu adevărat economii, mai ales că exemplele din alte state europene arată că nu au existat reduceri consistente de costuri.

Un sat din Transilvania Foto: Cristian Gherasim/DW

Ministrul Dezvoltării, Marcel Alexandru Stoica, a lansat în dezbatere publică la finele săptămânii trecute proiectul ordonanței de urgență privind comasarea voluntară a Unităților Administrativ Teritoriale (UAT) ca primă etapă a reformei administrative: sunt vizate pentru început cele 429 de comune care au sub 1500 de locuitori, cu referendum local obligatoriu și promisiunea reducerii cu 50% a impozitului pe clădirile și terenurile rezidențiale intravilane timp de 5 ani, plus alte finanțări.

Reprezentanții PSD insistă că se păstrează drepturile lingvistice ale minorităților, dacă maghiarii, fiindcă despre ei e vorba, erau în proporție de minim 20% într-una dintre unitățile comasate. Totuși, nu e foarte simplu, fiindcă proporția maghiarilor s-ar dilua și în timp și-ar pierde din drepturi. Potrivit calculelor, UDMR ar rămâne fără un sfert din numărul primarilor pe care îi are. Pe de altă parte, Convenția-cadru pentru protecția minorităților, ratificată de România în 1995, interzice modificarea proporțiilor demografice în zonele locuite de minorități prin redesenări administrative. 30 din cele 53 de comune care ar fi vizate sunt conduse de primari maghiari, potrivit Annei Horváth, vicepreședintă UDMR. Dacă prin această reformă administrativă vor fi afectate comunitățile de maghiari, guvernul de la Budapesta va face presiuni la Bruxelles pentru revenirea la situația inițială, relațiile bilaterale se vor încorda, iar câștigători vor ieși extremiștii din ambele părți. De altfel, AUR respinge comasarea, amenință guvernul cu o moțiune de cenzură și a început propaganda pe rețelele sociale cu sintagme de tipul „se apropie moartea satului românesc”.

Costul eficientizării, transferat în buzunarul cetățeanului?

În această direcție merge și o analiza făcută de fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, liberalul Alin Nica, înainte ca această dezbatere să înceapă. Fost primar al comunei Dudeștii Noi din județul Timiș, Alin Nica dă exemple la firul ierbii care arată de ce comasările vor avea mai ales efecte negative. Unul dintre ele se referă la un bunic dintr-un sat izolat: „Imaginați-vă un bătrân de 80 de ani din Ohaba Lungă sau Bara care are nevoie de o adeverință sau de un sprijin social. Astăzi, primăria e la doi pași. Prin comasare, „eficiența” îl obligă să schimbe două mijloace de transport și să parcurgă 30 de kilometri până la noua primărie-mamut. Transferăm astfel costul „eficientizării” în buzunarul cetățeanului. Pentru el, statul nu devine mai eficient, ci devine inexistent.” Analiza e lungă și scoate în evidență felul în care statul român nu doar neglijează de ani de zile zonele rurale, ci le și stoarce de bani, de pildă, 100% din impozitul pe veniturile agricole este direcționat direct către bugetul de stat, fără să rămână nimic în localități, iar funcționarii comunelor sunt plătiți de câteva ori mai puțin decât cei din orașe. Fostul președinte Traian Băsescu accentua, la rândul lui, că o adevărată reformă trebuie pornită de sus în jos, de la regionalizarea țării, care ar facilita proiectele majore de infrastructură.

Exemple din alte țări europene

În România, reforma administrativă e blocată de 35 de ani, fiindcă împărțirea țării în cele 8 regiuni de dezvoltare pe care le folosește și Bruxelles-ul, ar însemna modificarea Constituției, un proces complicat care are nevoie de o susținere mare în Parlament. Apoi, primăriile reprezintă infrastructura electorală a partidelor: peste 3186 de primari și aproape 40.000 de consilieri locali aleși în 2024 formează pârghiile de mobilizare pentru partidele mari, de aceea reforma apare doar în perioade de crize fiscale și moare la primul calcul electoral. Chiar în PSD, primarii au început să-și arate nemulțumirea și nu e clar dacă reforma va fi dusă mai departe. Oricum, în ultimii 26 de ani, România a mers în sens invers spre fragmentare, așa au apărut circa 200 de comune noi din anul 2000 încoace.

Statele din Uniunea Europeană au făcut în ultimii 30 de ani multe reforme de acest fel, dar guvernul român nu are o analiză din care să rezulte de ce unele au eșuat și altele au fost eficiente. Spre exemplu, în Grecia au fost două reforme (1998, 2011) impuse prin lege și accelerate de criza datoriilor, mai ales a doua etapă a fost radicală, rapidă, sub presiune externă, cu rezultatul că în continuare localitățile au o capacitate administrativă slabă (reduceri de la 5923 de localități la 1033). În Danemarca, reforma din 2007 a redus de la 271 la 98 numărul municipalităților, municipiile și-au ales singure partenerii, sub amenințarea soluției impuse, dar economiile promise nu s-au confirmat sistematic. În Portugalia, reforma a fost reversibilă, o parte din comasările făcute în 2013 s-au întors la forma inițială în 2025. În Estonia s-au înregistrat 30 de fuziuni voluntare în 18 de ani și apoi 79 de comasări obligatorii au fost făcute într-un singur an (2017). Cea mai de succes reformă a făcut-o Ucraina între 2015 și 2020, o reducere de la 11.000 la 1469, comasări voluntare cu stimulente fiscale masive și care în final a avut ca rezultat întărirea comunităților și rezistența care se vede în războiul dur de apărare împotriva rușilor. Exemplul invers e Franța, care a refuzat să-și desființeze o parte din cele 34.000 de comune mici: comunele își păstrează configurația, dar grupuri de comune fac proiecte, plătesc urbaniști, arhitecți și alte diverse servicii pentru a putea supraviețui și pentru a asigura dezvoltarea lor.

Tiparul general al eșecului

România a făcut deja atât experimentul comasării brutale din 1968, cât și pe cel al fragmentării între 2001 și 2008. O parte din comunele despre care acum se spune că nu se mai pot susține au fost create de fapt de social-democrați. Cercetările făcute, inclusiv cele din Danemarca, foarte minuțioase, sugerează că economiile promise la comasare nu au apărut. Oricum, tiparul general al eșecului are trei forme:

1) reforma care nu pornește pe bază de voluntariat (cazul Estoniei 1996-2014);

2) reforma care pornește, dar e capturată (Ungaria , unde consolidarea administrativă a devenit vehicul de recentralizare);

3) reforma care reușește tehnic, dar care devine reversibilă politic (Portugalia). România a trăit atât faza amalgamării, cât și pe cea a reînființărilor, dar fără ca vreo reformă să înceapă cu adevărat.

Sabina Fati - DW