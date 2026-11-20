Ministerul Dezvoltării a pus vineri, 20 noiembrie, în dezbatere publică proiectul de OUG care vizează comasarea voluntară a comunelor care au sub 1.500 de locuitori. un proiect pe care Guvernul îl prezintă drept începutul reformei administrativ-teritoriale a României. Ministrul Alexandru Stoica promite cel puțin 4 milioane de lei pentru fiecare localitate care se unește voluntar.

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Alexandru Stoica a precizat că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a lansat vineri, 20 noiembrie, în consultare publică proiectul de Ordonanță de urgență care vizează comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale și instituirea unor măsuri de sprijin în acest sens.

„Este prima etapă a unui proces mai amplu de reformă, care are un obiectiv final foarte clar: să aducem administrația României din organizarea anului 1968, în realitatea anului 2028. Vreau să fiu foarte clar de la început: unim primării, nu desființăm localități. Aceasta este o reformă pentru cetățean și o reformă care se face împreună cu oamenii. Decizia rămâne la cetățeni, prin referendum, iar statul pune la dispoziție 4 miliarde de lei pentru investiții și reduce la jumătate impozitul pe locuințe și terenuri timp de 5 ani”, a explicat ministrul



Demersul vizează localitățile cu mai puțin de 1.500 de locuitori și urmărește reducerea costurilor administrative, concomitent cu îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor.

„Lucrăm la reformele care să le dea oamenilor un stat care să nu mai consume atâtea resurse”, a declarat premierul la începutul ședinței de Guvern.

„Comasarea comunelor cu sub 1.500 de locuitori este primul pas concret după 35 de ani”

Șeful Executivului a susținut că măsura reprezintă cel mai important pas făcut de statul român în direcția reorganizării administrative după 1989.

„Comasarea comunelor cu sub 1.500 de locuitori este primul pas concret după 35 de ani”, a afirmat Luca Niculescu.

Potrivit premierului, impactul proiectului va fi unul semnificativ, peste 420 de comune urmând să poată beneficia de noul mecanism.

„Peste 420 de comune vor beneficia de sprijin și stimulente pentru servicii mai bune la costuri mai mici”, a adăugat acesta.

Se vor acorda cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții, pentru fiecare localitate care se unește voluntar

Potrivit ministrului Dezvoltării, „se vor acorda cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții, pentru fiecare localitate care se unește voluntar, prin programul START, dintr-un buget total de 4 miliarde de lei”

„Aici vorbim de proiecte de dezvoltare locală: apă, canalizare, gaze, asfalt, dispensare, școli sau grădinițe. Este important de reținut și că prioritate la finanțare vor avea toate comunele care, prin unire, ajung la minimum 2.500 de locuitori. De asemenea, noile localități vor avea un acces mai bun la fondurile europene și la programele europene de dezvoltare locală”, a precizat ministrul dezvoltării, Alexandru Stoica.