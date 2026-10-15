Programul Guvernului Luca Niculescu: 185 km de autostradă și drum expres până la finalul anului. Cât va măsura rețeaua națională în 2028

Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu își asumă accelerarea investițiilor în infrastructura rutieră și feroviară, cu obiectivul de a deschide circulației aproximativ 185 de kilometri de autostradă și drum expres până la sfârșitul anului 2026.

Autostrada Lugoj Deva, zona Margina Holdea Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

Potrivit programului de guvernare pentru perioada 2026-2028, viitorul Executiv mizează pe finalizarea proiectelor deja aflate în execuție și pe utilizarea combinată a fondurilor europene, a instrumentului SAFE, a parteneriatelor public-private și a resurselor de la bugetul de stat.

Documentul prevede că autoritățile își propun „să dăm în exploatare până la finalul lui 2026 circa 185 km de autostradă și drum expres, pe secțiuni din A7, A0 Nord, A3, A1, DEx6 Brăila-Galați”.

Pentru următorii doi ani, Guvernul estimează o extindere semnificativă a rețelei de mare viteză. Conform programului, „până în 2028, prin avansul lucrărilor pe A1 Sibiu-Pitești, A0, A7 și A8, rețeaua depășește 2.000 km”, în timp ce principalele coridoare europene TEN-T ar urma să fie finalizate până în 2030.

Noi drumuri expres și actualizarea Master Planului de Transport

Executivul anunță lansarea unor noi proiecte de infrastructură rutieră, printre care drumurile expres Arad-Oradea, Bacău-Piatra Neamț, Focșani-Brăila și Constanța-Tulcea.

În paralel, Guvernul promite actualizarea Master Planului General de Transport până în 2040 și pregătirea documentațiilor necesare pentru aproximativ 2.000 de kilometri de infrastructură nouă, în vederea accesării viitoarelor fonduri europene.

Prioritate pentru proiectele întârziate după PNRR

Proiectele care nu vor putea fi finalizate în termenele asumate prin PNRR vor continua cu finanțare din alte surse europene și naționale. Printre prioritățile asumate se numără autostrada A7 Bacău-Pașcani, cu o lungime de 77 km, și tronsonul A1 Margina-Holdea, ambele având ca termen de finalizare anul 2027.

Pe zona feroviară, Guvernul indică drept prioritare tronsoanele Cluj-Napoca - Episcopia Bihor și Caransebeș-Arad, cu termen de realizare până în 2028.

Reguli mai stricte pentru finanțarea proiectelor

Programul prevede că marile investiții vor beneficia de credite de angajament multianuale, iar autoritățile promit că nu vor mai lansa proceduri de achiziție fără finanțare asigurată.

De asemenea, Executivul susține că „nicio achiziție nu începe fără finanțare asigurată pe toată durata contractului” și că „finalizăm coridoarele aflate în execuție înaintea deschiderii altora”.

Guvernul promite și publicarea lunară a plăților către constructori, precum și achitarea situațiilor de lucrări certificate în termenul contractual de 30 de zile.

Obiectiv: mai puține accidente mortale

În domeniul siguranței rutiere, noul program de guvernare prevede extinderea intervențiilor prin sistemul e-SIGUR, audituri și eliminarea punctelor cu risc ridicat de accidente.

Ținta asumată este reducerea numărului de decese pe șosele cu 25% până în 2028 și cu 50% până în 2030, raportat la nivelul anului 2019.

Totodată, Executivul intenționează să transforme mecanismul temporar de compensare a accizei la motorina utilizată în transportul rutier comercial într-un sistem permanent, cu reguli predictibile și aplicabil exclusiv operatorilor care folosesc efectiv carburantul în activitatea de transport.

Parlamentul urmează să se reunească marți, 20 octombrie, de la ora 14:00, pentru a vota învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Audierile miniștrilor propuși pentru noul Executiv sunt programate luni și marți, potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

Lista miniștrilor viitorului Executiv, AICI.