 Autostrada cu tuneluri din vestul României, tot mai aproape de finalizare. Cum se lucrează pe șantierul așteptat din 2017 | adevarul.ro
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Video Autostrada cu tuneluri din vestul României, tot mai aproape de finalizare. Cum se lucrează pe șantierul așteptat din 2017

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Lucrările la „autostrada cu tuneluri” din vestul României au ajuns la un progres fizic de aproape 80 la sută, iar deschiderea circulației, estimată pentru prima jumătate a anului 2027, devine tot mai realistă.

Lucrări la Viaductul de 1,1 kilometri de pe A1.
Lucrări la Viaductul de 1,1 kilometri de pe A1. Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

Constructorii au așternut primele două straturi de asfalt pe aproape jumătate din tronson, în timp ce lucrările continuă la tuneluri, viaducte și pasaje.

Au intrat în „ultimul sfert” al proiectului

Cei nouă kilometri ai autostrăzii A1, între localitățile Holdea și Margina, din vestul României, au intrat în șantier în 2024, iar progresul lucrărilor se apropie de 80 la sută. Segmentul de autostradă este construit de la zero în zona deluroasă de la limita județelor Hunedoara și Timiș, iar pentru traversarea dealurilor au fost proiectate două tuneluri, cu patru galerii care însumează aproximativ 4,6 kilometri, și mai multe pasaje, dintre care un viaduct de 1,1 kilometri.

Această secțiune este completată de un alt tronson de autostradă, de aproximativ patru kilometri, pe raza localității Margina, până la nodul rutier Margina, care asigură continuitatea autostrăzii A1 spre Timișoara și Arad.

Pe „autostrada cu tuneluri” au fost așternute primele două straturi de asfalt pe aproape jumătate din segment, de la capătul viaductului mare până la Margina, iar în perioada următoare constructorii vor adăuga și stratul de uzură. Între timp, continuă lucrările de montare a grinzilor și predalelor la pasajele autostrăzii.

Peste 440 de grinzi urmează să fie produse în fabrica amenajată pe șantier și utilizate la podurile, pasajele și viaductele tronsonului. Cel mai lung dintre acestea traversează are aproape 1,1 kilometri și completează cele două tuneluri, coborând dinspre dealurile Coșavei spre Câmpia de Vest și Margina.

„Pasajul, care traversează calea ferată Lugoj–Ilia, are o lungime de aproximativ 1.085 de metri, 25 de deschideri, iar în zona cea mai înaltă depășește 12 metri. Până în prezent, au fost montate 48 de grinzi pe primele 6 deschideri”, informa DRDP Timișoara.

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Tunelurile au fost străpunse complet în septembrie

Cele două tuneluri sunt cele mai complexe lucrări de pe tronsonul Margina–Holdea.

La 18 septembrie 2026, constructorii au finalizat și străpungerea celor două galerii ale Tunelului 2, lungi de 1.985 de metri și, respectiv, 1.825 de metri, după aproximativ doi ani de săpături. Tunelul 1, cu galerii de 415 metri și 367,5 metri, fusese străpuns anterior.

În prezent, constructorii continuă lucrările la structura interioară a tunelurilor, care includ realizarea radierului și a banchinelor, montarea hidroizolației, armarea și betonarea cămășuielii finale.

Potrivit oficialilor CNAIR, betonarea completă a galeriilor este programată să se încheie până la sfârșitul anului 2026. Ulterior, constructorii vor monta și testa instalațiile de siguranță ale tunelurilor, necesare deschiderii circulației.

Autostrada, așteptată în primăvara anului 2027

Finalizarea tronsonului Margina–Holdea, cu o lungime totală de aproximativ 13,5 kilometri, va elimina ultima întrerupere a Autostrăzii A1 între Sibiu și frontiera cu Ungaria.

Autostrada Lugoj Deva, zona Margina Holdea Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) jpg
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Autostrada Lugoj Deva, zona Margina Holdea Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) jpg Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

Tronsonul este așteptat încă din 2017, când lucrările au fost întrerupte, iar contractul inițial a fost reziliat. Întârzierile au fost provocate, în principal, de modificarea proiectului în urma cerințelor de mediu, care au impus construirea unor tuneluri pentru protejarea habitatelor animalelor sălbatice, în locul unor debleuri adânci prin dealuri. Au urmat mai mulți ani de proceduri și licitații, iar noul contract de proiectare și execuție a fost semnat în 2022. Lucrările au fost reluate în 2024, după obținerea autorizațiilor de construire.

În prezent, șoferii sunt nevoiți să părăsească autostrada la Margina și să circule pe DN68A, prin zona Coșava, pentru a reveni pe A1 la Holdea.

În septembrie 2026, ministrul Transporturilor, Radu Miruță, a estimat că autostrada ar putea fi deschisă circulației în prima parte a anului 2027, cel mai probabil în luna mai.

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