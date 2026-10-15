Guvernul Luca Niculescu merge marți la votul de învestitură. Când vor fi audiați miniștrii propuși

Parlamentul se reunește marți, 20 octombrie, de la ora 14:00, pentru a vota învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Audierile miniștrilor propuși pentru noul Executiv sunt programate luni și marți, potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

Premierul Luca Niculescu Foto: Facebook/Luca Niculescu

Potrivit deciziei luate joi seara de Birourile permanente reunite ale Parlamentului, audierile miniștrilor propuși în comisiile de specialitate vor începe luni, la ora 12:00, și se vor încheia la ora 20:00. Marți, audierile vor continua în intervalul orar 9:00-12:00.

Ulterior, de la ora 14:00, este programată ședința plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului, în cadrul căreia parlamentarii vor vota dacă acordă sau nu încrederea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu.

În ședința plenului reunit, Luca Niculescu va avea la dispoziție 30 de minute pentru a prezenta programul de guvernare și lista miniștrilor propuși.

Pentru dezbaterile parlamentare, timpul alocat grupurilor politice a fost stabilit în funcție de formațiune.

PSD va avea la dispoziție 11 minute, AUR- opt minute, PNL-șapte minute, USR- cinci minute, iar UDMR- trei minute. Grupurile minorităților naționale, Uniți pentru România, S.O.S. România și PacE- Întâi România vor avea fiecare câte un minut pentru intervenții.

Premierul desemnat Luca-Alexandru Niculescu a depus la Parlament lista viitorului Cabinet, format din reprezentanți ai PSD și mai mulți independenți. În noua formulă guvernamentală, portofoliile-cheie precum Finanțele, Externele, Energia, Educația sau Digitalizarea sunt atribuite unor tehnocrați, în timp ce PSD deține majoritatea ministerelor.

Componența Guvernului Niculescu