Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că România trebuie să pregătească atent bugetul pentru 2027, după ce Comisia Europeană a identificat riscul ca statul să depășească anul viitor limita recomandată pentru creșterea cheltuielilor nete. Oficialul cere ca Guvernul să nu introducă noi cheltuieli permanente fără surse stabile de finanțare, să acorde prioritate investițiilor și să îmbunătățească încasările la buget.

Nazare avertizează că România riscă să depășească ținta de cheltuieli în 2027 Foto: GEORGE CALIN

Alexandru Nazare spune că menținerea în suspensie a procedurii de deficit excesiv este o confirmare a progreselor făcute de România, dar nu înseamnă că țara a ieșit din procedură sau că poate relaxa disciplina bugetară. Ministrul atrage atenția că evaluarea Comisiei Europene din primăvara anului 2027 va fi esențială pentru următorii pași.

„Construcția bugetului pentru anul 2027 trebuie să reflecte aceste responsabilități: să nu angajăm cheltuieli permanente noi fără surse permanente de finanțare, să prioritizăm investițiile publice, să îmbunătățim colectarea veniturilor și să utilizăm cât mai eficient resursele de care dispunem”, a transmis ministrul.

Riscul identificat de Comisia Europeană pentru 2027

Potrivit explicațiilor lui Nazare, Comisia Europeană estimează că în 2027 cheltuielile nete ale României ar putea depăși, în termeni anuali, traiectoria de corecție recomandată de Consiliul UE. Abaterea estimată este mai mare de 0,3% din PIB.

Există însă și o diferență importantă între evaluarea anuală și cea cumulată. Raportate la anul de referință 2024, cheltuielile nete sunt estimate să rămână în limitele traiectoriei corective. Cu alte cuvinte, România este încă pe traseul stabilit pentru ajustarea bugetară în ansamblu, dar ritmul cheltuielilor din 2027 ar putea depăși limita permisă pentru acel an.

Dacă riscul se confirmă, Comisia Europeană ar putea propune intensificarea procedurii de deficit excesiv. Nu este vorba despre o sancțiune aplicată automat în acest moment, ci despre un avertisment privind evoluția finanțelor publice și măsurile pe care Guvernul trebuie să le pregătească.

Evaluarea din primăvara anului viitor va lua în calcul execuția bugetară din 2026, prognoza economică de primăvară a Comisiei și raportul anual de progres transmis de România.

Deficitul ar urma să scadă la 6% din PIB în 2026

Ministrul Finanțelor a prezentat și evoluția deficitului bugetar calculat după metodologia europeană ESA. Acesta a coborât de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,8% în 2025.

Pentru 2026, Comisia Europeană estimează un deficit de 6% din PIB, iar pentru 2027 prognoza indică o reducere la 5,8% din PIB. Dacă estimările se confirmă, deficitul ar urma să scadă cu 3,3 puncte procentuale în intervalul 2024-2026.

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Nazare pune această evoluție pe seama măsurilor de consolidare fiscală adoptate în special în a doua jumătate a anului 2025 și a controlului cheltuielilor publice în 2026. El amintește că, în evaluarea din iunie 2026, Comisia Europeană a considerat eficiente măsurile adoptate pentru corectarea deficitului.

Ministrul susține că rezultatele trebuie menținute și că bugetul pentru anul viitor nu trebuie construit pe noi angajamente de cheltuieli care nu au o finanțare sigură.

Nazare cere investiții prioritizate și o colectare mai bună a veniturilor

Pe lângă controlul cheltuielilor, ministrul Finanțelor vorbește despre nevoia de a folosi mai eficient banii publici. În opinia sa, ajustarea bugetară trebuie însoțită de măsuri care să susțină competitivitatea economiei și să reducă dezechilibrele macroeconomice.

Nazare consideră că investițiile publice trebuie prioritizate, iar statul trebuie să îmbunătățească încasarea veniturilor și să evite cheltuielile care nu pot fi susținute pe termen lung. El atrage atenția și asupra costurilor tot mai mari ale datoriei publice, care reduc resursele disponibile pentru investiții și servicii publice.

Ministrul leagă stabilitatea finanțelor publice și de costurile de finanțare ale statului și ale companiilor. O evoluție predictibilă a bugetului poate contribui la reducerea dobânzilor la care se împrumută România și poate oferi investitorilor mai multă siguranță în planificarea proiectelor.

Comisia va analiza din nou dezechilibrele economiei românești în 2027

Avertismentul privind cheltuielile nu este singurul punct sensibil din evaluarea europeană. Nazare a amintit că raportul Comisiei privind mecanismul de alertă prevede o nouă analiză aprofundată a economiei României în 2027, după dezechilibrele macroeconomice excesive identificate în primăvara acestui an.

Această analiză va urmări vulnerabilitățile economiei, iar ministrul spune că reducerea deficitului trebuie însoțită de măsuri care să consolideze competitivitatea și echilibrele economice.

România se află în procedura de deficit excesiv din 2020, după ce deficitul bugetar a depășit pragul de 3% din PIB prevăzut de regulile europene. Menținerea procedurii în suspensie înseamnă că, în această etapă, nu sunt declanșate noi măsuri procedurale. Procedura rămâne însă deschisă, iar evoluția cheltuielilor și a deficitului va fi urmărită în continuare de instituțiile europene.

Pentru Guvern, următorul test important va fi construcția bugetului pe 2027 și capacitatea de a respecta traiectoria de cheltuieli recomandată de Consiliul UE.