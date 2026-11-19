Decizia premierului Luca Niculescu de a-i acorda atribuții extinse vicepremierului Marian Neacșu a stârnit controverse privind conducerea efectivă a Guvernului. Radu Chiriță, specialist în drept constituțional explică pentru Adevărul câtă putere îi conferă noua decizie și dacă atribuțiile primite pot fi considerate excesive sau neconstituționale.

Luca Niculescu a decis extinderea atribuțiilor pentru vicepremierul Marian Neacșu. Foto: Facebook/Luca Niculescu

Documentul, publicat miercuri, 18 noiembrie 2026, în Monitorul Oficial, prevede că Neacșu va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de 15 ministere și va coordona funcțional zece ministere, precum și activitatea ministrului delegat pentru învățământ preuniversitar.

De asemenea, vicepremierul va coordona instituțiile și structurile din aparatul de lucru al Guvernului, având obligația de a-l informa permanent pe prim-ministru.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a explicat că atribuțiile suplimentare sunt determinate de noua structură a Executivului.

„În acest moment, domnul Marian Neacşu este singurul viceprim-ministru din acest Guvern, un Guvern care, sigur, a preluat Executivul de la cel anterior cu o structură de cinci viceprim-miniștri”, a declarat Dan Cărbunaru într-o conferință de presă.

El a adăugat că responsabilitatea deciziilor rămâne la premierul Luca Niculescu.

Radu Chiriță: „Puterea nu se poate delega”

Radu Chiriță, conferențiar universitar la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și specialist în drept constituțional, a explicat, pentru Adevărul, implicațiile juridice ale deciziei.

Întrebat dacă Marian Neacșu poate bloca proiectele ministerelor prin refuzul avizării, profesorul universitar a arătat că avizul este necesar pentru introducerea unui proiect pe ordinea de zi, însă acesta nu trebuie să fie obligatoriu favorabil.

„Da, în sensul că fără un aviz, favorabil sau nu, proiectul nu intră în ședința de guvern. Dar un aviz negativ nu blochează proiectul”, a explicat Radu Chiriță.

Vicepremierul poate însă întârzia adoptarea unui act normativ prin amânarea avizului, fără ca această posibilitate să fie una exclusivă.

„Același lucru îl poate face orice ministru din cele avizatoare ale unui proiect”, a precizat acesta.

În privința raporturilor dintre Marian Neacșu și miniștrii pe care îi coordonează, specialistul a făcut distincția între atribuțiile formale și modul în care acestea ar putea fi exercitate în practică.

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„A primit atribuția de coordonare a unor ministere. Asta nu înseamnă ordine pentru miniștri, ci coordonare. Ce va fi în realitate, Dumnezeu știe, dar formal nu înseamnă asta”, a afirmat profesorul universitar.

Întrebat dacă premierul a transferat o parte din puterea sa de conducere, Radu Chiriță a explicat că primul-ministru a stabilit atribuțiile unui membru al Guvernului.

„Puterea nu se poate delega”, a precizat el.

Totuși, specialistul consideră firesc ca un vicepremier să exercite o anumită autoritate în cadrul Executivului.

„E viceprim-ministru aprobat de Parlament, ar trebui să aibă ceva putere, chiar dacă funcția aceasta nu există în Constituție”, a arătat acesta.

În ceea ce privește posibilitatea ca Marian Neacșu să fie considerat un „premier din umbră”, Radu Chiriță a arătat că expresia nu are o semnificație juridică.

„Dar primul-ministru îi poate reduce sau extinde din atribuții când vrea el”, a adăugat profesorul universitar.

El a apreciat că responsabilitățile acordate lui Marian Neacșu nu sunt neconstituționale.

„Excesivă, poate, însă asta e o chestiune de oportunitate pe care primul-ministru a apreciat-o”, a concluzionat acesta.

Explicațiile lui Luca Niculescu

Noile responsabilități acordate vicepremierului PSD au provocat reacții critice din partea unor reprezentanți ai PNL, care au susținut că decizia ar putea diminua autoritatea premierului.

Joi, 19 noiembrie, Luca Niculescu a justificat decizia prin experiența administrativă a vicepremierului și necesitatea unui control suplimentar asupra cheltuielilor statului, în perioada pregătirii bugetului.

Premierul a explicat că avizarea proiectelor cu impact bugetar reprezintă un filtru suplimentar și a amintit că atribuții de coordonare funcțională au existat și în guvernele anterioare, fiind împărțite între mai mulți viceprim-miniștri.

„Domnul Neacşu este unul dintre cei mai competenţi, meticuloşi şi bine pregătiţi oameni din administraţia română. A lucrat cu multe guverne, îl cunosc de patru-cinci ani, de când mă ocup de aderarea la OCDE, am lucrat foarte bine cu domnia sa. A lucrat cu domnul Ciucă, cu domnul Ciolacu, și în guvernul domnului Bolojan. Am văzut și oameni din opoziție care îi lăudau, îi recunoșteau meritele sale tehnice care sunt incontestabile”, a declarat premierul, potrivit Agerpres.

Niculescu a justificat atribuția de avizare a proiectelor cu implicații bugetare prin necesitatea unei verificări suplimentare a cheltuielilor aprobate de Guvern.

„Faptul că l-am desemnat să se ocupe de avizarea actelor cu un impact bugetar în Guvern mi se pare că adaugă un filtru suplimentar pentru că suntem în perioada construirii bugetului, avem nevoie să fim foarte atenţi la toate cheltuielile pe care le aprobăm”, a spus Luca Niculescu.