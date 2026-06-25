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USR respinge un guvern monocolor PSD. Dominic Fritz propune un executiv minoritar PNL-USR-UDMR

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Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat joi că partidul pe care îl conduce nu va vota în Parlament un guvern monocolor PSD și a propus, în schimb, formarea unui guvern minoritar alcătuit din PNL, USR și UDMR.

Dominic Fritz spune că USR nu va susține un guvern monocolor PSD. FOTO: Inquam/O. Ganea
Dominic Fritz spune că USR nu va susține un guvern monocolor PSD. FOTO: Inquam/O. Ganea

Declarațiile vin în contextul negocierilor dintre partidele parlamentare pentru formarea unui nou Executiv, după criza politică declanșată prin căderea fostului guvern.

Rămânem consecvenți. USR nu va vota un guvern monocolor PSD. I-am propus astăzi lui Sorin Grindeanu să susțină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR. Adică o continuare a formulei de guvernare din prezent care funcționează bine și imprimă o direcție reformistă. Numele premierului îl putem discuta”, a transmis Fritz.

USR propune un acord de reciprocitate

Liderul USR susține că social-democrații ar putea susține din Parlament un guvern minoritar, iar în schimb USR s-ar angaja să voteze anul viitor un guvern PSD.

Principiul reciprocității - dacă PSD votează un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, votăm și noi, anul viitor, un guvern PSD - este soluția noastră de deblocare a crizei politice. Este o propunere rezonabilă și responsabilă”, a afirmat acesta.

Dominic Fritz a precizat că această formulă reprezintă punctul de plecare pentru negocierea unui acord parlamentar între partidele fostei coaliții.

Liderul USR: „Să lași PSD să guverneze singur ar fi o imensă greșeală”

Președintele USR consideră că revenirea PSD la guvernare fără parteneri ar concentra prea multă putere în mâinile social-democraților.

Să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală. Cu soluția pe care o punem transparent pe masă, niciun partid nu ar deține toată puterea. Fără acest principiu, PSD primește putere deplină până la alegeri și poate face ce vrea, inclusiv înțelegeri cu oricine, chiar și cu AUR. USR nu poate fi parte din asta”, a spus Fritz.

Acesta a respins acuzațiile potrivit cărora USR ar bloca formarea noului Executiv.

USR nu sabotează niciun guvern. USR refuză un singur lucru: să fie scara pe care PSD se întoarce la putere, după ce, împreună cu AUR, a dărâmat guvernul din care făcea parte”, a declarat liderul formațiunii.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care liderii PNL, PSD, USR și UDMR s-au reunit joi, la Vila Lac, pentru o nouă rundă de negocieri privind formarea viitorului guvern. Discuțiile s-au încheiat fără un acord politic, după ce partidele nu au reușit să ajungă la un consens asupra formulei de guvernare.

Potrivit informațiilor apărute după întâlnire, PNL și UDMR au susținut varianta unui guvern minoritar condus de PSD, cu sprijin parlamentar din partea celorlalte formațiuni, în timp ce USR a propus un executiv minoritar format din PNL, USR și UDMR, susținut de PSD pe baza unui acord de reciprocitate. Niciuna dintre variante nu a fost acceptată.

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