SUA își schimbă strategia nucleară. Accentul se mută pe armele tactice pentru descurajarea Chinei și Rusiei

Statele Unite pregătesc o actualizare a strategiei nucleare, care pune mai mult accent pe utilizarea armelor nucleare tactice cu rază scurtă de acțiune, în eventualitatea unui conflict regional cu China sau Rusia. Obiectivul noii doctrine este prevenirea escaladării unui război convențional într-un conflict nuclear.

Strategia clasificată stabilește opțiunile nucleare pe care le poate avea la dispoziție președintele Statelor Unite în situații de criză și este elaborată de oficialii responsabili de politicile de apărare din cadrul Pentagonului, potrivit NBC News.

Noua doctrină, prezentată de Elbridge Colby

Potrivit publicației Express, noua strategie este coordonată de Elbridge Colby, oficial din cadrul Departamentului Apărării, cunoscut pentru pozițiile sale privind adaptarea doctrinei nucleare americane la noile amenințări globale.

Colby este așteptat să participe miercuri la un eveniment militar în statul Nebraska, unde urmează să își prezinte viziunea asupra noii strategii.

De asemenea, presa americană scrie că acesta va efectua o vizită la Comandamentul Strategic al Statelor Unite (STRATCOM), structura care coordonează forțele nucleare americane, inclusiv rachetele balistice intercontinentale, bombardierele strategice și submarinele nucleare.

Potrivit informațiilor apărute în presă, planul actualizează opțiunile de răspuns nuclear disponibile președintelui SUA și urmărește să descurajeze un adversar să profite de un conflict convențional pentru a escalada situația în propriul avantaj.

Pentagonul: China și Rusia reprezintă principalele amenințări nucleare

Pentagonul avertizează de mai mult timp că Statele Unite se confruntă simultan cu doi adversari nucleari majori: China și Rusia.

În acest context, Departamentul Apărării a extins luna trecută lista entităților străine considerate implicate în activități care pot afecta securitatea națională a SUA. Pe listă au fost incluse și trei importante universități de cercetare din China, iar numărul total al entităților din China, Rusia și Iran aflate sub monitorizare a ajuns la 130.

Presa: Cooperarea militară dintre Beijing și Moscova se intensifică

Potrivit The Economist, citat de presa internațională, serviciile de informații europene apreciază că Beijingul și Moscova își intensifică schimburile de tehnologie și expertiză militară.

China exportă către Rusia componente civile, precum motoare și sisteme electronice, care sunt utilizate ulterior în producția de drone și alte echipamente militare folosite în războiul din Ucraina, susțin surse citate de publicație.

În schimb, Beijingul ar beneficia de acces la informații, instruire și tehnologii militare avansate dezvoltate de Rusia. Potrivit acelorași surse, cooperarea ar include modernizarea sistemelor chineze de apărare antiaeriană și antirachetă, precum și asistență pentru dezvoltarea unor submarine cu propulsie nucleară mai greu de detectat.