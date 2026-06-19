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Șeful CSM respinge acuzațiile de influență politică în dosarele primarilor Ciucu și Fritz

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Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Liviu Odagiu, a vineri acuzațiile conform cărora deciziile care îi vizează pe liderul USR Dominic Fritz și pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, au fost influențate politic.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Liviu Odagiu FOTO Facebook
Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Liviu Odagiu FOTO Facebook

Întrebat dacă momentul ales pentru pronunțarea deciziilor care îl privesc pe Dominic Fritz și Ciprian Ciucu reprezintă o coincidență, sau a fost ales intenționat, președintele CSM a refuzat să între în dezbaterea politică. El a respins, totodată, insinuările cu privire la eventuale influențe politice.

„Nu intru în asemenea speculații. Două dintre dosarele la care dvs. ați făcut referire mai sunt, cred că, încă pe rol. Un al treilea pare a fi soluționat definitiv. Pare a naște în mediul politic divergențe ample. Nu doresc să intru într-o asemenea controversă”, a declarat Liviu Odagiu în emisiunea „Off the record” găzduită de MEDIAFAX.

„Singurul lucru pe care pot să-l afirm cu certitudine este acela că instanțele române sunt instanțe profund europene care în activitatea lor aplică exclusiv regulile de drept și care soluționează și garantează drepturi și libertăți cetățenești. Restul speculațiilor politice nu sunt în domeniul meu și nu vreau să fac niciun fel de considerație”, a adăugat Odagiu.

Afirmațiile vin după ce primarul general a fost audiat joi la Direcția Națională Anticorupție, iar la finalul audierilor a fost plasat sub control judiciar.

Potrivit DNA, procurorii au „suspiciunea rezonabilă” că, în noiembrie 2025, două persoane implicate într-un proiect imobiliar din București i-ar fi oferit lui Ciucu foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală desfășurate în perioada noiembrie-decembrie 2025. Anchetatorii susțin că aceste servicii ar fi fost acordate în legătură cu atribuțiile exercitate de Ciucu în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6 și cu proceduri administrative privind proiectul imobiliar respectiv.

La rândul său, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat joi seara o hotărâre definitivă în procesul deschis de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, împotriva raportului Agenției Naționale de Integritate (ANI) în urma căruia a fost declarat incompatibil.

Liderul USR a adăugat că își va duce la capăt mandatul și că va cere un vot de încredere în Biroul Național, Comitetul Politic și în Congresul Partidului. El a adăugat că va contesta la CEDO decizia ÎCCJ.

De asemenea, tot joi, magistrații de la Tribunalul Ilfov au decis să accepte cererea contestatarilor președintelui PNL, Ilie Bolojan, privind hotărârile adoptate de conducerea liberală prin care să fie sancționați parlamentarii care ar vota în favoarea Executivului Veștea. Decizia nu este definitivă, dar este executorie.

Reprezentanții liberalilor au anunțat, printr-un comunicat, că PNL va ataca în termenul legal hotărârea Tribunalului Ilfov.

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