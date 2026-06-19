Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar. Primarul trebuie să respecte restricțiile până la o decizie a instanței

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a depus o contestație împotriva măsurii controlului judiciar dispuse de procurorii DNA în dosarul în care este cercetat pentru presupuse fapte de corupție.

Magistrații urmează să analizeze solicitarea și să decidă dacă mențin sau nu măsura preventivă.

Până la pronunțarea unei decizii, Ciprian Ciucu trebuie să respecte toate obligațiile impuse prin controlul judiciar. Printre acestea se numără prezentarea periodică la secția de poliție desemnată pentru supravegherea măsurii și respectarea programului stabilit de autorități.

Primarul general a fost audiat joi la Direcția Națională Anticorupție, iar la finalul audierilor a fost plasat sub control judiciar.

Potrivit DNA, procurorii au „suspiciunea rezonabilă” că, în noiembrie 2025, două persoane implicate într-un proiect imobiliar din București i-ar fi oferit lui Ciucu foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală desfășurate în perioada noiembrie-decembrie 2025.

Anchetatorii susțin că aceste servicii ar fi fost acordate în legătură cu atribuțiile exercitate de Ciucu în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6 și cu proceduri administrative privind proiectul imobiliar respectiv.

Ciprian Ciucu respinge acuzațiile și susține că nu a primit bani sau alte foloase.

„Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”, a scris acesta într-un mesaj publicat pe Facebook după audierea de la DNA.

Primarul a afirmat că persoane implicate în dosar s-ar fi folosit de numele său și că va afla mai multe detalii după ce avocații săi vor avea acces la dosar.

„Îmi voi proba nevinovăția și voi colabora cu toată buna credință pe care o am cu reprezentanții sistemului de justiție”, a transmis edilul.



