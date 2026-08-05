Paula Seling cântă joi în Piața Unirii din Focșani, în cadrul manifestării „Eroii Unirii – Zile de comemorare și recunoștință”

Paula Seling va susține joi, 6 august, de la ora 20:30, un concert extraordinar în Piața Unirii din Focșani, în cadrul manifestării „Eroii Unirii – Zile de comemorare și recunoștință”, organizată de Teatrul „Maior Gh. Pastia”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Focșani.

Evenimentul este dedicat comemorării eroilor și își propune să aducă în prim-plan recunoștința, solidaritarea și unitatea prin intermediul muzicii.

În deschiderea concertului, începând cu ora 19:30, publicul va putea urmări un recital de pian și voce susținut de Andreea Racovițeanu, bursieră Pastia.

Un concert dedicat memoriei eroilor

Potrivit organizatorilor, recitalul susținut de Paula Seling va fi un omagiu adus celor care și-au sacrificat viața pentru România și va transmite un mesaj de pace, speranță și solidaritate.

„Cu vocea sa inconfundabilă și cu sensibilitatea care a emoționat generații întregi, Paula Seling ne va conduce într-o călătorie a sufletului. Fiecare cântec va purta în el recunoștința pentru cei care au scris istoria acestei țări cu sacrificiu și curaj, dar și un mesaj de pace, iubire și unitate. Va fi o seară în care ne vom aminti că trecutul nostru este o moștenire de preț, iar prezentul este responsabilitatea noastră, aceea de a-l trăi frumos, cu demnitate, în armonie și cu încredere în ziua de mâine”, au transmis organizatorii.

Aceștia îi invită pe locuitorii municipiului și pe turiști să participe la evenimentul din Piața Unirii, unde vor avea ocazia să asiste la o seară dedicată memoriei eroilor și valorilor care au marcat istoria României.