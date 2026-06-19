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Denise Rifai, reacție fermă în dosarul în care e anchetat Ciprian Ciucu: „Nu am făcut niciun denunț”

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Jurnalista Denise Rifai a reacționat ferm după apariția informațiilor privind o posibilă implicare a sa într-un dosar DNA legat de jocurile de noroc, în care este menționat și numele primarului Ciprian Ciucu.

Denise Rifai Foto: Facebook
Denise Rifai Foto: Facebook

Denise Rifai este menționată în dosarul de corupție instrumentat de DNA, în care Ciprian Ciucu este acuzat de luare de mită, ancheta vizând presupuse fapte legate de jocurile de noroc și finanțarea unei campanii electorale. Joi seară a apărut informația că ea l-ar fi denunțat pe primarul Capitalei.

Într-o declarație transmisă postului România TV, jurnalista a respins categoric orice asociere cu un denunț sau cu vreo calitate procesuală într-un dosar penal. 

„Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, a spus Denise Rifai. 

În același dosar, Odeta Nestor, fostul președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), o apropiată a primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, de când acesta era primar al Sectorului 6, a fost pusă sub acuzare pentru „complicitate la luare de mită, dare de mită în formă continuată, dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații”.

Denise Rifai: „Odeta e prietena mea”

Contactată de Gândul, Denise Rifai a confirmat că are o relație apropiată cu Odeta Nestor. „Odeta e prietena mea”, a declarat aceasta.

Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare pentru luare de mită și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, în dosarul instrumentat de DNA privind suspiciuni de luare de mită în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6.

Potrivit comunicatului DNA, în noiembrie 2025, două persoane implicate într-un proiect imobiliar din București ar fi oferit lui Ciucu foloase necuvenite constând în „servicii de publicitate și consultanță electorală” prestate în perioada noiembrie–decembrie 2025. Aceste servicii ar fi avut ca scop susținerea activității sale politice și electorale, în legătură cu atribuțiile pe care le avea ca primar al Sectorului 6.

DNA mai arată că un alt inculpat ar fi facilitat acordarea acestor avantaje, „cunoscând scopul urmărit de participanți” și intermedierea legăturii cu funcționarul public.

Procurorii susțin că Ciucu ar fi primit aceste foloase „în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu” privind procedurile administrative ale proiectului imobiliar.

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Inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București”, susține DNA.

Ciucu: „Îmi voi proba nevinovăția”

Într-o postare pe Facebook, Ciucu afirmă că nu înțelege cum a ajuns în această situație și își susține nevinovăția.

A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupția, după puterile mele, în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat”, a scris primarul general.  

„S-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu” 

Despre acuzația de luare de mită, edilul spune că persoane implicate în dosar „s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut”:

„Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”.

Primarul general transmite că va colabora cu anchetatorii. „Voi ține capul sus, nu voi evita întâlnirile publice și nici contactul direct cu bucureștenii. Pentru că nu am de ce! Nu intru în alte teze, nu știu cum m-am căpătuit cu acest dosar. Îmi voi proba nevinovăția și voi colabora cu toată buna credință pe care o am cu reprezentanții sitemului de justiție”, a mai scris primarul Capitalei. 

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