Motivul pentru care doi indivizi au intrat noaptea peste un bătrân de 86 de ani și l-au amenințat cu moartea

Doi bărbați din comuna vâlceană Vaideeni au fost reținuți de polițiști, fiind suspectați că au pătruns în locuința unui bărbat din Horezu și l-au amenințat cu moartea pentru a-i fura telefonul mobil.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, incidentul a avut loc în noaptea de 3 spre 4 august. Victima a alertat autoritățile prin 112, reclamând că două persoane necunoscute au forțat ușa locuinței și i-au cerut bani și telefonul mobil, sub amenințări, relatează Vocea Vâlcii.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că suspecții au plecat cu telefonul bărbatului, fără a-l agresa fizic. Pe numele acestora a fost deschis un dosar penal pentru tâlhărie calificată și distrugere.

Anchetatorii au efectuat două percheziții domiciliare în comuna Vaideeni, identificând doi suspecți, de 36 și 37 de ani. Telefonul sustras a fost recuperat și restituit proprietarului.

Pe baza probelor administrate, cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea. Procurorii urmează să decidă măsurile preventive care vor fi luate în continuare.

La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.

Amintim că, în 2022, doi bărbați mascați au intrat în casa unui bărbat de 75 de ani din Brăila și l-au jefuit. Polițiștii au aflat că făptașii sunt consătenii victimei.