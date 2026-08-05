Actorul brazilian Marco Furlan, în vârstă de 48 de ani, a fost arestat în São Paulo, fiind anchetat într-un dosar cu acuzații de viol asupra unui minor. Victima este copil de 5 ani cu autism.

Furlan a fost reținut în flagrant duminică, în localitatea Pindamonhangaba, iar ulterior instanța a decis plasarea sa în arest preventiv, relatează publicația braziliană Terra, care citează date din ancheta autorităților.

Mama copilului spune că l-a găsit pe actor dezbrăcat lângă fiul său

Conform informațiilor consemnate în procesul-verbal al poliției, ancheta vizează suspiciuni de abuz asupra unui băiat de 5 ani cu autism. Agresiunea ar fi avut loc în timpul unei petreceri organizate la o proprietate din Pindamonhangaba.

Mama copilului le-a spus polițiștilor că și-a lăsat fiul să doarmă într-o cameră din locuință și a intervenit după ce a auzit țipete venind din încăpere. Femeia a declarat că i-ar fi găsit pe actor și pe copil fără haine.

Copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri și investigații medicale.

Marco Furlan a fost inițial reținut, iar ulterior a fost prezentat în fața instanței. Luni, judecătorii au decis transformarea măsurii în arest preventiv.

Potrivit unor surse Marco Furlan ar fi susținut în fața anchetatorilor că i s-a făcut rău în timpul petrecerii, a intrat în cameră și ar fi confundat copilul cu iubita sa.

Cercetările continuă într-un dosar cu acuzații de viol.

Marco Furlan este cunoscut publicului mai ales pentru rolul lui Heitor din cel de-al doilea sezon al serialului „Aline”, difuzat de TV Globo.

De-a lungul carierei, actorul a jucat și în alte producții tv, precum „Mulher de Fases”, realizată de HBO, și „Escola do Amor”, difuzată de Record TV.

De asemenea, actorul are o activitate solidă în teatru și a participat la numeroase campanii publicitare pentru companii din diverse domenii.