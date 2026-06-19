„Dominic Fritz trebuie să plece!”. PSD cere demiterea preşedintelui USR din toate funcțiile, după decizia definitivă a ÎCCJ

PSD afirmă că, în virtutea propriilor principii de integritate, USR are „obligaţia morală şi politică” să-i retragă sprijinul lui Dominic Fritz şi să-l demită din toate funcţiile din partid, ca urmare a deciziei definitive a Înaltei Curţi, potrivit căreia preşedintele USR este în conflict de interese.

Printr-un comunicat transmis vineri, 19 iunie, PSD afirmă că „Dominic Fritz trebuie să plece!” nu doar din funcţia de primar al Timişoarei, ci şi din toate funcţiile politice pe care le deţine, inclusiv cea de preşedinte al USR.

Solicitarea social-democraţilor vine la doar o zi după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins recursul lui Dominic Fritz privind anularea unui raport ANI care stabilea că este incompatibil cu funcţia de primar şi a decis, printr-o hotărâre definitivă, că liderul USR se află în conflict de interese.

„USR are obligația morală și politică să-i retragă sprijinul primarului Dominic Fritz, după decizia definitivă a instanței privind conflictul de interese

PSD solicită conducerii USR să ia act de decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind încălcarea normelor de integritate de către primarul Dominic Fritz și să dispună suspendarea acestuia din toate funcțiile din partid și retragerea sprijinului politic în exercitarea funcției de conducere la Primăria Municipiului Timișoara.

Dincolo de implicațiile legale care decurg din decizia ÎCCJ, USR are obligația morală și politică să aplice asupra propriilor membri toate standardele de integritate pe care le-au solicitat cu înverșunare din partea membrilor altor partide, aflați într-o situație similară cu cea a primarul Dominic Fritz.

Din perspectiva principiilor de integritate invocate obsesiv de-a lungul timpului de către USR, fiecare zi în care acesta rămâne în funcția de primar și președinte de partid reprezintă un afront incalificabil la adresa cetățenilor.

Nerespectarea acestor standarde și orice tentativă a USR de a face scut în jurul condamnatului Dominic Fritz vor descalifica definitiv și irevocabil acest partid din rolul de instanță morală a politicii românești, pe care l-a pretins cu agresivitate încă de la înființare.

Potrivit propriilor standarde de integritate afișate în campaniile electorale, USR trebuie să se abțină să comenteze deciziile magistraților. Orice încercare de a insinua o legătură între evenimentele politice din prezent și decizia magistraților împotriva primarului Fritz constituie un atac politic violent la adresa Justiției.

Nu în ultimul rând, PSD avertizează prefectul USR de Timiș să nu abuzeze de funcția sa pentru a-l menține ilegal pe Dominic Fritz în funcția de primar al municipiului Timișoara. Jurisprudența CCR și a ÎCCJ prevede clar că în cazul unei decizii definitive și irevocabile de conflict de interese, mandatul de primar încetează de drept, iar prefectul are obligația legală să emită ordinul de eliberare din funcție.

Dominic Fritz trebuie să plece!”, a cerut vineri PSD.