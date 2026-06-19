Video Președintele Nicușor Dan de la Consiliul Europei: România vrea mai mulți bani pentru agricultură și coeziune în viitorul buget al UE

Președintele Nicușor Dan a transmis vineri, 19 iunie, că la Consiliul European s-au discutat despre Ucraina, Orientul Mijlociu și viitorul buget al Uniunii Europene după 2028, iar România a urmărit câteva obiective importante.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Bruxelles, șeful statului a spus că la Consiliul European (CE) s-a discutat despre Ucraina, inclusiv în cadrul unei întâlniri cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, despre poziția Europei în economia globală și despre situația din Orientul Mijlociu, inclusiv Iranul.

„Am avut o discuție cu președintele Volodimir Zelenski și o dezbatere privind Ucraina. De asemenea, a avut loc o dezbatere despre poziția Europei pe piața globală. La finalul Consiliului am avut o dezbatere amplă privind Orientul Mijlociu, inclusiv situația din Iran.

Ce a interesat România în mod particular? În primul rând, am avut incidente cu drone, iar acest aspect a fost inclus în concluziile Consiliului. A fost o oportunitate de a reaminti nevoia noastră temporară de sprijin aliat. În prezent, suntem ajutați de șase state.

Am avut și discuții bilaterale pe acest subiect, care vor continua și în Polonia, la Gdansk.

O mare bucurie pentru noi este că Republica Moldova a început procesul de aderare. De asemenea, a avut loc o discuție amplă privind viitorul Cadru Financiar Multianual pentru perioada de șapte ani care începe în 2028.”

De asemenea, Nicușor Dan explică faptul că negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene sunt abia la început și că este dificil să fie armonizate interesele tuturor celor 27 de state membre.

„Este o discuție tehnică și sunt multe aspecte de abordat. Întotdeauna a fost foarte dificil să armonizezi pozițiile a 27 de state, iar acum ne aflăm în procesul în care statele încep să se alinieze pentru obiective comune.

România a coordonat grupul celor 16 state „Prietenii Coeziunii” pentru a ajunge la poziții comune importante în negocieri.

Cu o oră înainte de Consiliu, împreună cu doamna Meloni, am coordonat o reuniune pentru a promova mai puternic perspectiva noastră privind bugetul UE după 2028”

Nicușor Dan spune că România își dorește un buget al Uniunii Europene cât mai mare după 2028, deoarece astfel ar putea beneficia de mai multe fonduri europene. El afirmă că interesul principal al țării este menținerea unor alocări consistente pentru agricultură și politica de coeziune, care ajută la reducerea decalajelor de dezvoltare față de alte state membre.

De asemenea, susține ca statele să aibă mai multă libertate în stabilirea propriilor programe și în utilizarea fondurilor europene, precum și condiții de finanțare mai avantajoase pentru proiectele derulate cu bani europeni.

„Un alt obiectiv este o flexibilitate mai mare în privința recomandărilor formulate de Comisia Europeană pentru programele naționale. România dorește ca fiecare stat să își poată defini cât mai liber prioritățile, iar cele 16 state au convenit că ponderea proiectelor obligatorii de mediu ar trebui redusă.

În ceea ce privește competitivitatea, miza noastră este să existe oportunități și pentru state precum România. În urma negocierilor cu cele 16 state, am introdus principiul incluziunii în regulamentul acestui capitol. Suntem optimiști că fondurile destinate competitivității vor ajunge și la companiile și cercetătorii din România.”