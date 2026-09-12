 Nuntă cu invitați de rang înalt pentru Alexandru Nazare și Maria Mihali. Cine este oficialul european care îi va fi naș | adevarul.ro
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Nuntă cu invitați de rang înalt pentru Alexandru Nazare și Maria Mihali. Cine este oficialul european care îi va fi naș

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Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, se căsătorește sâmbătă, 12 septembrie 2026, cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară. Ceremonia și petrecerea au loc în București, iar printre invitații speciali se află ministrul grec al Economiei și Finanțelor și președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, care îi va fi naș.

Alexandru Nazare s-a căsătorit azi, 12 septembrie 2026.
Alexandru Nazare s-a căsătorit azi, 12 septembrie 2026. Foto: captură video YouTube/Cristian Otopeanu

Alexandru Nazare și Maria Mihali formează un cuplu de mai mulți ani, însă au preferat să își păstreze relația departe de atenția publică.

În invitația transmisă familiei și apropiaților, Nazare și Mihali au anunțat și alegerea nașilor, într-un mesaj dedicat poveștii lor de iubire: „A fost odată ca niciodată o întâlnire a două inimi, rânduită de Dumnezeu pentru totdeauna. Alături de nașii noștri, familia Kyriakos Pierrakakis, vă invităm să ne fiți alături în ziua în care vom spune «DA» iubirii eterne!”

Alexandru Nazare și Maria Mihali formează un cuplu de mai mulți ani.
Alexandru Nazare și Maria Mihali formează un cuplu de mai mulți ani. Foto: captură video YouTube/Cristian Otopeanu

Cine este nașul lui Alexandru Nazare, Kyriakos Pierrakakis

Kyriakos Pierrakakis este ministrul grec al Economiei și Finanțelor și președintele Eurogrupului. El a fost ales în această funcție în decembrie 2025, iar mandatul său este de doi ani și jumătate.

În vârstă de 43 de ani, oficialul grec are studii în informatică și politici publice, inclusiv la Harvard Kennedy School și MIT. Pierrakakis a ocupat anterior funcția de ministru al guvernanței digitale, între 2019 și 2023, iar ulterior a fost ministru al Educației.

Alexandru Nazare și Kyriakos Pierrakakis se cunosc din 2020, când România își susținea candidatura pentru găzduirea Centrului European de Competențe în domeniul Cybersecurity. La acea vreme, Pierrakakis era ministrul digitalizării în Grecia.

Relația profesională dintre cei doi s-a transformat, în timp, într-o relație de prietenie.

„Dincolo de relația profesională, faptul că a ales să îmi fie naș este pentru mine o onoare și o bucurie cu totul aparte”, a declarat Alexandru Nazare, citat de Gândul.

Cei doi s-au întâlnit oficial cu o zi înainte de nuntă

Alexandru Nazare și Kyriakos Pierrakakis s-au întâlnit din nou la București vineri, cu doar o zi înainte de nuntă.

Nazare a vorbit atunci despre relațiile economice dintre România și Grecia și despre colaborarea dintre cele două țări în domenii precum investițiile, competitivitatea, digitalizarea și piețele de capital.

„M-am bucurat să mă revăd astăzi, la Bucureşti, cu prietenul şi omologul meu Kyriakos Pierrakakis. Cu Grecia avem o relaţie privilegiată, bazată pe încredere şi pe o cooperare tot mai strânsă în dosarele economice importante pentru regiunea noastră şi pentru Europa”, a scris ministrul român pe Facebook.

Cine este Maria Mihali

Maria Mihali s-a născut și a crescut în Baia Mare și provine dintr-o familie cu rădăcini în Maramureșul istoric. Tatăl său este originar din zona Borșa, iar artista și-a construit cariera în jurul muzicii populare.

Repertoriul său cuprinde atât cântece folclorice, cât și muzică religioasă, folk creștin și colinde. A colaborat cu Grupul Iza și a cântat pe scene din România și din străinătate.

Unul dintre cele mai importante momente din cariera sa a venit în 2016, când a câștigat Trofeul Festivalului de Folclor „Lucreția Ciobanu”, desfășurat la Sibiu.

Maria Mihali este cu 15 ani mai tânără decât Alexandru Nazare. Cei doi au păstrat relația departe de lumina reflectoarelor, însă în ultimii ani au apărut tot mai multe informații despre povestea lor, iar acum se pregătesc să facă pasul către căsătorie.

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