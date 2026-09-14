Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că partidul nu ar trebui să voteze un guvern din care nu face parte, avertizând că o astfel de decizie ar afecta grav încrederea electoratului în formațiunea politică. De asemenea, Dungaciu a afirmat că problema principală a României nu este doar lipsa unui guvern, ci și lipsa unei legitimități politice, care, în opinia lui, poate fi refăcută prin alegeri anticipate.

Dan Dungaciu susține că AUR și-ar pierde credibilitatea în fața alegătorilor dacă ar susține un guvern fără să facă parte din acesta.

„Populația, dacă va vedea că AUR se predă, în momentul acela, nimeni nu mai crede nimic în România. Și eu cred că ar arunca în aer orice relativă încredere în partide și în politică pe care românii ar mai putea să o aibă. Aici e problema”, a declarat prim-vicepreședintele AUR, în cadrul „Interviurilor Adevărul”.

Dungaciu: Marea problemă acum este lipsa unei legitimități politice

În opinia lui Dungaciu, actuala criză politică nu se rezumă la faptul că România nu are un guvern funcțional. El consideră că problema fundamentală este lipsa unei legitimități politice percepute de populație.

„Marea problemă în România astăzi nu este doar că nu avem un guvern. Marea problemă în România de astăzi, percepută la nivelul populației, este că nu avem legitimitate politică. Aici e problema populației”, a afirmat acesta.

„De-asta populația e neliniștită, de-asta populația votează cum votează și se exprimă decuplarea de instituțiile românești într-o măsură mai mare decât din anii '90”, a spus Dungaciu.

Dungaciu: „Ca să faci o legitimitate politică, ai nevoie de anticipate”

Soluția propusă de AUR pentru refacerea legitimității politice este organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Dungaciu afirmă că partidul nu știe în acest moment cum ar arăta exact construcția politică ce ar urma unor astfel de alegeri, însă consideră că scrutinul anticipat este necesar.

„Ca să faci o legitimitate politică, ai nevoie de anticipate. Construcție politică nu știm cum, dar, din punctul nostru de vedere, e benefic să se întâmple asta”, a declarat el.

Dungaciu susține că AUR este dispus să renunțe la ceea ce numește „linii roșii” și „cordoane sanitare” în relația cu celelalte formațiuni politice.

„Am renunțat la nenorocitele astea de linii roșii și cordoane sanitare pe care le construiesc unii și alții”, a afirmat prim-vicepreședintele AUR.