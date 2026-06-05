Nicușor Dan, alături de Macron și Merz la summitul din Muntenegru. Liderii europeni discută accelerarea extinderii UE către Balcanii de Vest

Președintele României Nicușor Dan se numără printre liderii europeni de prim rang, alături de Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen și Giorgia Meloni, care participă vineri, 5 iunie, la summitul de la Tivat, dedicat viitorului extinderii Uniunii Europene către Balcanii de Vest.

Summitul reunește peste 30 de lideri europeni și din statele candidate din regiune și are ca obiectiv reafirmarea sprijinului politic pentru extinderea Uniunii Europene, într-un context geopolitic în care influența Rusiei și Chinei în Balcani rămâne un subiect sensibil pentru Bruxelles.

Evenimentul va fi co-prezidat de președintele Consiliului European, António Costa, și găzduit de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović.

Extinderea UE, în centrul discuțiilor

Tema principală a reuniunii de la Tivat este accelerarea procesului de extindere a Uniunii Europene și integrarea treptată a statelor din Balcanii de Vest în piața unică europeană, ca etapă intermediară înaintea aderării depline, potrivit theguardian.

Liderii europeni vor analiza progresele realizate de statele candidate și vor discuta modalități prin care procesul de aderare poate fi accelerat, fără a compromite standardele privind statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și alinierea la politica externă și de securitate a UE.

Summitul vine în continuarea eforturilor Uniunii Europene de a transmite un semnal politic clar că statele din regiune nu sunt „în așteptare”, ci parte a unei perspective reale de integrare europeană.

Extinderea Uniunii Europene este privită tot mai mult ca un proiect strategic, nu doar administrativ, în contextul războiului din Ucraina și al competiției geopolitice globale. Balcanii de Vest sunt considerați o regiune-cheie pentru stabilitatea întregului continent european.

Oficialii europeni subliniază că extinderea reprezintă o investiție în securitatea, stabilitatea și prosperitatea Europei, iar accelerarea integrării este văzută ca o modalitate de consolidare a rezilienței politice și economice a regiunii.

Muntenegru este considerat cel mai avansat stat candidat și aspiră la finalizarea procesului de aderare în următorii ani. Albania este văzută ca următorul candidat cu potențial de progres, deși persistă îngrijorări legate de criminalitatea organizată și reformele din justiție.

În schimb, Macedonia de Nord, Kosovo și Bosnia și Herțegovina se confruntă cu blocaje politice interne și regionale care încetinesc parcursul european. Serbia este percepută de unele state membre ca având o poziție ambiguă, în special din cauza relațiilor cu Rusia și a ritmului mai lent de aliniere la politica externă a UE.

Poziția României la summit

La reuniune, Nicușor Dan va transmite sprijinul ferm al României pentru extinderea Uniunii Europene către Balcanii de Vest, precum și pentru Republica Moldova și Ucraina.

Bucureștiul susține că extinderea este o investiție strategică în securitatea și prosperitatea continentului, cu beneficii directe asupra stabilității regionale, creșterii economice și reducerii influențelor externe.

Participarea României la acest summit reconfirmă susținerea fermă a țării noastre pentru aderarea la Uniunea Europeană a întregii regiuni a Balcanilor de Vest, precum și a Republicii Moldova și a Ucrainei, și încurajarea tuturor partenerilor pentru a valorifica sprijinul acordat de UE și actualul context geopolitic.

„În cadrul dezbaterilor, Președintele României va reitera faptul că extinderea Uniunii este o investiție strategică în securitatea și prosperitatea întregului continent european. Este esențial însă ca procesul de aderare să fie bazat pe merite proprii, pe îndeplinirea riguroasă a standardelor necesare și pe asumarea opțiunii strategice pro-europene a statelor candidate, inclusiv alinierea deplină la Politica Externă și de Securitate Comună și implementarea măsurilor restrictive la adresa Federației Ruse”, a transmis Administrația Prezidențială.

Reuniunea de la Tivat va oferi oportunitatea evaluării progreselor obținute până în prezent în procesul de aderare. În acest context, președintele Nicușor Dan va sublinia importanța continuării reformelor structurale de către statele candidate, în special în domeniul statului de drept.

Totodată, pentru a crește reziliența în actualul context geopolitic, „președintele României va pleda pentru o conectivitate energetică și de transport sporită între UE și Balcanii de Vest prin identificarea unor noi domenii de integrare graduală”.