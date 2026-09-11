 Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele Eurogrupului. Cei doi au discutat despre viitorul buget al UE | adevarul.ro
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Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele Eurogrupului. Cei doi au discutat despre viitorul buget al UE

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Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit vineri, 11 septembrie, cu președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, cu care a discutat despre viitorul buget al Uniunii Europene.

Kyriakos Pierrakakis și Nicușor Dan
Kyriakos Pierrakakis și Nicușor Dan Foto: X @NicusorDanRO

„România susține un buget european ambițios, care să răspundă priorităților comune și nevoii de investiții în dezvoltarea Europei.

Am discutat și despre digitalizarea administrației fiscale și despre măsurile prin care putem crește eficiența colectării și reduce evaziunea. Experiența statelor membre și cooperarea europeană ne pot ajuta să facem progrese mai rapide în această direcție”, a transmis șeful statului într-o postare pe X.

Potrivit Consiliului Europei, Eurogrupul este un organism informal al UE în care miniștrii de finanțe ai statelor din zona euro discută chestiuni legate de moneda unică și coordonează politicile economice.

Principalele sale atribuții sunt asigurarea unei coordonări strânse a politicilor economice, promovarea creșterii economice și identificarea unor soluții comune la provocările economice. Eurogrupul este, de asemenea, responsabil de pregătirea summit-urilor zonei euro și de acțiunile ulterioare acestora.

Se reunește, de regulă, o dată pe lună, înaintea reuniunii ECOFIN.

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