 Președintele Nicușor Dan a primit o scrisoare de apreciere de la Comisia Europeană pentru evacuările medicale din Fâșia Gaza | adevarul.ro
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Claudiu Manda, la „Interviurile Adevărul”

Președintele Nicușor Dan a primit o scrisoare de apreciere de la Comisia Europeană pentru evacuările medicale din Fâșia Gaza

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Președintele Nicușor Dan a avut, joi, 10 septembrie, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu Hadja Lahbib, comisara pentru Pregătire, Gestionarea Crizelor și Egalitate. Discuțiile au vizat consolidarea capacității Uniunii Europene de a răspunde situațiilor de criză, dar și sprijinul acordat de România pentru evacuarea medicală a unor pacienți din Fâșia Gaza.

Hadja Lahbib vizitează România și Republica Moldova joi și vineri.
Hadja Lahbib vizitează România și Republica Moldova joi și vineri. Foto: Administrația Prezidențială

Șeful statului a transmis că România își menține angajamentul pentru consolidarea rezilienței și a capacității de pregătire a Uniunii Europene, într-un context de securitate pe care l-a descris drept tot mai complex.

„Discuții constructive astăzi, la Palatul Cotroceni, cu Hadja Lahbib, comisarul european pentru Pregătire, Gestionarea Crizelor și Egalitate”, a transmis Nicușor Dan, pe X.

Printre prioritățile discutate s-au numărat consolidarea rezilienței în regiunea Mării Negre, în Ucraina și Republica Moldova, precum și implementarea eficientă a instrumentelor europene de gestionare a crizelor, UCPM și rescEU.

„Am reafirmat angajamentul ferm al României pentru consolidarea rezilienței și a capacității de pregătire a Uniunii Europene, într-un context de securitate tot mai complex. Printre prioritățile noastre se numără consolidarea rezilienței și a capacității de pregătire în regiunea Mării Negre, în Ucraina și Republica Moldova, asigurarea implementării eficiente a instrumentelor de gestionare a crizelor (UCPM, rescEU), consolidarea capacității de răspuns umanitar și menținerea unei cooperări strânse cu Comisia Europeană în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei”, a transmis șeful statului. 

România, apreciată pentru evacuările medicale

Totodată, Nicușor Dan a precizat că a primit din partea comisarului european o scrisoare de apreciere pentru sprijinul acordat de România în realizarea evacuărilor medicale prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

„Am primit o scrisoare de apreciere din partea comisarului european pentru sprijinul acordat de țara noastră în realizarea evacuărilor medicale prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al UE, precum și pentru angajamentul nostru constant în acest domeniu. Datorită eforturilor României, la 31 august 2026, cinci copii din Fâșia Gaza beneficiau de tratament medical care le poate salva viața în România și Belgia. Peste 180 de pacienți au fost transportați din Fâșia Gaza, Ucraina, Macedonia de Nord și Elveția către alte țări europene, în timp ce 57 de copii din Fâșia Gaza au primit tratament medical”, a mai precizat Nicușor Dan.

Știrea inițială: 

Comisara europeană pentru egalitate și pentru pregătirea și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, vizitează România și Republica Moldova joi și vineri, pentru discuții privind solidaritatea, pregătirea în fața situațiilor de criză și promovarea egalității în Europa.

În România, Hadja Lahbib se întâlnește joi cu președintele Nicușor Dan, cu prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, cu membri ai comisiilor parlamentare pentru afaceri europene și cu secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat.

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Potrivit Reprezentanței Comisiei Europene în România, vizita are ca scop reafirmarea angajamentului Uniunii Europene de a promova egalitatea și drepturile fundamentale, considerate elemente esențiale pentru construirea unor societăți mai reziliente, democratice și incluzive.

„Discuțiile se vor axa pe contribuția puternică a României la pregătirea și la protecția civilă europeană, precum și pe provocările din domeniul egalității și al nediscriminării”, se arată în comunicatul transmis de Reprezentanța Comisiei Europene în România.

România a avut un rol activ în răspunsul european la incendiile de vegetație din acest an, trimițând echipe de stingere a incendiilor în Franța, Grecia și Serbia. De asemenea, noul elicopter rescEU al României, primul livrat pentru flota europeană permanentă, a fost trimis în Serbia în luna august.

Hadja Lahbib vizitează România și Republica Moldova joi și vineri.
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Hadja Lahbib vizitează România și Republica Moldova joi și vineri. Foto: Administrația Prezidențială

În timpul vizitei, comisara europeană va avea discuții și cu persoane cu dizabilități, precum și cu organizații care activează în domeniul egalității de gen, al drepturilor persoanelor LGBTIQ+ și al incluziunii persoanelor de etnie romă.

Hadja Lahbib va susține joi, la ora 18:15, o conferință de presă alături de secretarul de stat Raed Arafat, la sediul Inspectoratului General de Aviație.

Hadja Lahbib merge vineri în Republica Moldova

Vineri, comisara europeană se va deplasa la Chișinău, unde discuțiile se vor concentra asupra sprijinului umanitar și de protecție civilă acordat de UE Republicii Moldova, dar și asupra importanței egalității și nediscriminării în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

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La Chișinău, Hadja Lahbib se va întâlni cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu prim-ministrul Vasile Tofan, cu viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gherasimov și cu ministra afacerilor interne Daniella Misail-Nichitin.

„Începând din 2022, UE a furnizat Republicii Moldova asistență umanitară în valoare de peste 93 de milioane EUR”, precizează Reprezentanța Comisiei Europene.

În acest an, Uniunea Europeană a sprijinit Republica Moldova în urma poluării râului Nistru. La rândul său, Republica Moldova a contribuit la eforturile europene de combatere a incendiilor de vegetație, trimițând pompieri în Grecia și găzduind capacități aeriene ucrainene de stingere a incendiilor.

În cadrul vizitei, comisara europeană va merge la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și, împreună cu ministra Muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, va vizita un centru destinat victimelor violenței sexuale și un centru de cazare a refugiaților.

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