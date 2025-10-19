Ponta se arată indignat după tragedia din Rahova: „Dacă eram eu, protestau. Nu vă crapă obrazul de rușine”

Fostul premier Victor Ponta a reacționat după explozia care a zguduit blocul din Rahova, subliniind lipsa de reacție a autorităților și starea de resemnare a românilor.

„Se tot întâmplă nenorociri și parcă oamenii nici nu mai sunt sensibili la ele, parcă ne obișnuim cu necazurile. Eu nu cred că guvernul trebuie să-și dea demisia, dar faptul că nu se întâmplă nimic - a ieșit Nicușor Dan și a spus: «este inadmisibil». Acum 10 ani strigau «demisia», de la acei oameni nu trebuie să vă așteptați la ceva bun - sunt corupți”, a declarat Victor Ponta la România TV.

Politicianul consideră că cei vinovați vor plăti pentru suferința provocată, dar avertizează că românii nu ar trebui să se înșele că situația se va rezolva rapid.

„Toți vor plăti, eu sunt convins de lucrul ăsta. Este un păcat care nu se iartă. Oamenii ăștia au un suflet cariat și vor fi pedepsiți. Grija mea este pentru români și pentru România. Ați votat ceva, nu contează ce ați votat; vi s-a spus că nu cresc taxele — nu contează ce v-a spus. Întreținerea este din ce în ce mai scumpă, toate sunt duble, triple. V-a spus că e sigur în casă? Nu e sigur în casă. Chiar așa ne-a împietrit sufletul, nu mai simțim nimic. Mi se întâmplă foarte des: mă opresc oameni, «domnul Ponta, scăpăm de ăștia?» Nu scăpăm de ei, pentru că sunt ținuți de cei din afară, pentru că unii din România și-au vândut sufletul altora care se lasă manipulați”, a mai spus fostul premier.

Amintiri dureroase de la Colectiv

Victor Ponta a adus în discuție și incendiul de la Colectiv din octombrie 2015, care s-a petrecut în timpul mandatului său. El consideră că, dacă ar fi fost premier acum, oamenii ar fi protestat și ar fi cerut demisia politicienilor, ceea ce nu se întâmplă astăzi.

„Dacă eram eu sau Grindeanu sau Ciolacu, protestau. E o nedreptate cu care românii s-au obișnuit. E o durere continuă. Apropo de statul român: la 10 ani după acea tragedie, în care au fost sute de răniți, România nu are niciun pat pentru marii arși. Îi suim în avion, dacă scapă în altă țară, bine, dacă nu… Liderii, care și astăzi trăiesc bine, acum 10 ani au zis că Ponta nu avea destule paturi. Nu vă crapă obrazul de rușine: cum e posibil după 10 ani? Vlad Voiculescu a făcut un film de 3 milioane de euro, nu puteai să faci 5 paturi de spital să tratăm victimele alea ca să nu le transferăm? Când ai luat 3 milioane de euro să te filmezi, nu puteai să faci și 5 paturi. 200 nu se pot face și nu vom avea niciodată. 15 paturi se puteau face, 150 nu. Nu are niciun oraș 200, e ca și cum aștepți să se întâmple ceva. Țara asta e doar o vacă de muls”, a mai adăugat fostul premier.

Tragedia din Rahova

Amintim că deflagrația de la Rahova s-a produs vineri dimineață, pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, în Sectorul 5 al Capitalei. Explozia a fost urmată de un incendiu puternic, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție, fiind raportate multiple victime.

Bilanțul indică trei femei decedate și 15 persoane rănite, printre care o fată de 17 ani aflată în stare gravă. Trei dintre victime au suferit arsuri severe. Dintre răniți, șapte au fost deja externați din spital, iar un bărbat a fost transferat la un spital din Austria. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile verifică toate circumstanțele care au dus la producerea tragediei.